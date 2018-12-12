رجا: المجد سيفوز وأنا سأسجل

لم يسل عرض نادي زاخو العراقي لعاب مهاجم المجد المخضرم رجا رافع الذي أكد لـ«الوطن» أنه باق في ملعب فريقه ولن يغادره إلى أي مكان آخر، رغم أن إدارة الفريق العراقي عرضت عليه مبلغ 50 ألف دولار للعب معه لموسم واحد فقط، لكن لاعبنا سارع للاعتذار تماماً مثل اعتذاره لنادي الطليعة الحموي ومثله لفريق الاتحاد اللذين عرضا عليه أيضاً مبالغ تفوق بكثير ما يقبضه من فريقه الحالي.

وبدا مهاجم المجد صريحاً جداً في تبريرات اعتذاره للأندية الثلاثة عندما اعترف أولاً بصعوبة ابتعاده عن عائلته وأولاده وثانياً لارتباطه الأخلاقي والعاطفي مع إدارة النادي التي يحترمها، وتوجه إليها بالقول لا تفقدوا الثقة بقدرات رجا رافع ستكون أمورنا وأمور فريقنا أفضل في مرحلة إياب الدوري، وفي نهاية المطاف لن يبتعد عن المركز السادس في لائحة ترتيب دوري المحترفين.

وعن مباراة فريقه المهمة غداً مع الساحل فقد عبّر عن ثقته بقدرات فريقه على كسب المباراة رغم كل الظروف الصعبة التي تعصف به من غيابات وإصابات وقلة الحظ التي ترافقه، لكننا سننسى كل هذا وسنرحب بالساحل على طريقتنا رغم قوته ونياته بتعويض ثلاث الخسارات المتتالية التي لحقت به، وبالنسبة لي يقول رجا رافع يجب أن أسجل غداً وأشعر أنني سأفعل ذلك فمعنوياتنا العالية ليكون ختام ذهاب المجد مسكاً ومفرحاً لجمهوره، مع الإشارة هنا إلى أن رجا كشف لنا الكثير من الأسرار والأخبار وسنترك كل ما قاله لعدد قادم وقريب.