تحالف العدوان السعودي يشن 52 غارة خلال يومين … الكويت مستعدة لاستضافة التوقيع على اتفاق سلام باليمن

أكد وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح أمس استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تسوية.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس إن «الكويت على أتم الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن في أي وقت يرون أنه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول إلى سلم والتوقيع على الاتفاق (الذي) نأمل أن يكون في دولة الكويت». وأكد أنه لا يوجد بديل عن «الحل السياسي» لإنهاء الأزمة في اليمن داعيا أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد لإيجاد تسوية تنهي هذه «المأساة الدامية».

من جهته أكد نائب رئيس وفد الحكومة الوطنية اليمنية المفاوض في السويد جلال الرويشان أن الوفد تعاطى بإيجابية مع الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على اليمن موضحاً أن من يراهن على التصعيد العسكري لن ينجح في سعيه.

وقال الرويشان في لقاء تلفزيوني مع قناة المسيرة: إن «الوفد الوطني جاهز لإنجاح ملف الأسرى بيد أن الطرف الآخر يواجه عوائق كثيرة منها عدم وجود سلطة واحدة تدير هذا الملف موضحاً أنه كان من المفترض ألا تتم المشاورات إلا بعد وقف إطلاق النار و«لكن هذا لن يمنعنا أن نطرق أبواب السلام». ولفت الرويشان إلى أن الوفد الوطني اتفق مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث أن تنتهي المشاورات باتفاق حول الإطار السياسي العام دون الخوض في التفاصيل مبيناً أنه يتم النظر إلى ملف المشاورات بأطره الثلاثة السياسي والعام والعسكري الأمني وخطوات بناء الثقة. وقال الرويشان: «نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية تساند العدوان على اليمن» مضيفاً إن «من يراهن على التصعيد العسكري فإنه إذا لم ينجح خلال السنوات الأربع الماضية.. لن ينجح فيما سواها».

وأشار الرويشان إلى أن الخطوات التي توصل إليها الوفد الوطني المفاوض فيما يتعلق بالتهدئة في الحديدة وتعز «تتطلب تنفيذا عملياً عبر لجان ميدانية».

في هذه الأثناء أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي أن أميركا شريك أساسي للنظام السعودي في جرائمه التي يرتكبها في اليمن.

وقال خامنئي خلال لقائه أمس وفداً من أسر الشهداء: «إن اليمن اليوم هو أنموذج يجسد جرائم أميركا.. صحيح أن السعودية هي التي ترتكب الجرائم هناك لكن الشريك الأساسي لها هي أميركا كما تعترف بذلك بنفسها.. إن التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف المشافي والأسواق والمناطق المزدحمة بالمارة.. هذه هي الصورة الحقيقية لأميركا وعملائها». ودعا خامنئي الشعب الإيراني إلى الحفاظ على يقظته في مواجهة التهديدات الأميركية مشيراً إلى أن إيران تتحلى بالقوة ولن تستطيع واشنطن فعل شيء حيال ذلك. ولفت خامنئي إلى أن مخططات واشنطن ضد الشعب الإيراني باتت مكشوفة.

في سياق متصل أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن طيران تحالف العدوان السعودي شن خلال اليومين الماضيين 52 غارة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف لمرتزقة التحالف على المناطق والأحياء السكنية رغم استمرار انعقاد المشاورات بين الأطراف اليمنية في السويد برعاية الأمم المتحدة لوقف العدوان السعودي على اليمن. وفي جبهة نجران أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية بأن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين للعدوان مسنودين بقصف صاروخي ومدفعي وغطاء جوي من طيران الأباتشي باتجاه المواقع العسكرية في نجد الفارس وقهرة أقرد والصوح مؤكداً أن العدو تكبد خسائر كبيرة في صفوفه.