نجاة امرأة وطفلها من شاحنة مسرعة

شهد أحد شوارع مدينة هالونغ في شمال شرق فيتنام حادث سير خطراً، دهست فيه شاحنة مسرعة 3 سيارات.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن شاحنة مسرعة اقتحمت منصّف الطريق وانتقلت للمسلك الثاني، لتدهس ثلاث سيارات دفعة واحدة، وكادت تقتل أماً وطفلها الرضيع. ويظهر الفيديو الذي صورته كاميرا سيارة أثناء توقفها أمام مكان الحادث، مشاهد مروعة للشاحنة وهي تتجه للطرف الثاني من الطريق، بعد أن كسرت الحاجز الإسمنتي. كما تبين المشاهد الأخيرة هروب امرأة تحمل طفلها، في الثواني الأخيرة قبل الحادثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحداً لم يصب جراء حادث السير المروع، واقتصرت الأضرار على هياكل السيارات فقط.