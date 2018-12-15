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«المكافحة»: قطع دراجات مهرّبة يتم تجميعها وبيعها على أنها محلية الصنع

| عبد الهادي شباط

الأحد, 16-12-2018

أكد الأمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أن الظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية أدت لتغول بعض المهــربين وحياكة العديد من العلاقات التي تخدمهم في تخليص قضاياهم في حال ضبطها أو الاقتراب منها.
وفي تصــريح لـ«الوطــن» رأى علوش أن ذلك أدى لخلق حالة غير سليمة إذ بات بعض العناصر يتعاملون مع الأمر على أنه أمر مسلم به على حين هو أمر لا يمكن القبول به أبداً.
من جهته أعلن مدير مكافحة التهريب في إدارة الجمارك غياث حمدان أن الكثير من الدراجات النارية التي يجري تداولها في الأسواق المحلية مهربة فيتم تجميعها في بعض المنشآت بعد إدخال قطعها، ومن ثم يتم تجميعها وعرضها على أنها منتج محلي.
وكشف حمدان أنه تم ضبط نحو 4500 وحـدة من قطــع الدراجات النــارية بقيمـــة 3 مليـــارات ليــرة في منطقــة حســيا الصناعية بحمص.

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