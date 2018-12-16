اليوم.. افتتاح مؤتمر الثقافة السوري

برعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يفتتح المؤتمر الثقافي السوري اليوم في العاشرة صباحاً في مكتبة الأسد الوطنية.

ويتضمن اليوم محورين، الأول يحكي عن العقلانية ومجابهة الفكر الغيبي والفكر التكفيري وإعادة قراءة التراث الفكري والأدبي من منظور عصري وعلمي، أما الثاني فيتحدث عن الثقافة وتحديات العصر الرقمي ووسائل اتصاله وسبل مواجهة الضخ الإعلامي المضلل.

وفي اليوم التالي، يتحدث المؤتمرون في المحور الأول عن مشروع استكمال الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم الحرية والديمقراطية، والانتقال من الهويات الجزئية إلى الهوية الوطنية الجامعة، ودور الفكر النقدي في بناء الدولة العصرية، على حين يعنون المحور الثاني بالسياسات الثقافية التي ينبغي اتباعها من أجل إشاعة قيم التسامح والحوار ونبذ التعصب وإعادة الاعتبار لمنظومة القيم، وتحصين الإنسان ثقافياً ومعرفياً.