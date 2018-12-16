البدء مع كلية الآداب في دمشق 8 كانون الثاني.. الجامعات تتأهب للامتحانات ضمن النظام الفصلي المعدل … بحري لـ«الوطن»: زيادة يومين أو ثلاثة لبعض الكليات.. وحملة مقررات السنة الأخيرة يقدمونها في الفصل الأول

شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة التقيد في التقويم الجامعي لوضع البرامج الامتحانية للجامعات السورية وبما ينسجم مع النظام الفصلي المعدل الذي تم إقرارها مؤخراً ليشمل التقدم للامتحانات على ثلاثة فصول دراسية، والسماح لطلاب السنة الرابعة حملة 4 مقررات فأقل بالتقدم لمقرراتهم الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول من كل عام.

في السياق طلبت رئاسة جامعة دمشق بتوجيهات لها إلى الكليات بالعمل على ضبط العملية الامتحانية بالشكل المطلوب، إضافة إلى وضع البرامج الامتحانية حسب واقع كل كلية من الكليات وذلك ضمن توجيهات رئيس الجامعة، على أن يكون بدء الامتحانات بـ13 الشهر لمعظم الكليات، مع وجود هامش لعدد قليل جداً من الكليات وخاصة «النظرية» بالبدء قبل 10 الشهر، ولا سيما الكليات التي تضم أعداداً كبيرة من الطلاب والطالبات كالآداب والعلوم الإنسانية والحقوق، ناهيك عن وجود كم كبير من المقررات الامتحانية في بعض الكليات.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية الدكتور صبحي بحري أن عدد الطلاب في جامعة دمشق لمختلف الكليات يتجاوز الـ150 ألف طالب وطالبة في العديد من التخصصات الكبيرة، مشيراً إلى وجود أريحية في التعامل فيما يخص طلاب السنوات الأخيرة بزيادة يومين أو 3 أيام على فترة الامتحانات المقدرة بـ15 يومياً لمختلف الكليات، وذلك ضمن توجيهات من رئاسة جامعة دمشق وذلك حسب واقع كل كلية من الكليات.

ولفت بحري أن الطلاب حملة 4 مقررات فما دون يتقدمون بطلبات لتثبيت تقدمهم للامتحان خلال الفصل الدراسي الأول وذلك عملاً بقرار مجلس التعليم العالي وذلك لمعرفة وضع الطلاب، مضيفاً: بموجب النظام الفصلي المعدل فإن الطالب يتقدم لمواد الفصل الأول حصراً في الأول، الأمر الذي قد يخفف الضغط على الامتحانات، ويقلل من أعداد الطلاب التي كانت تتقدم مؤخراً للمقررات، كما يمنح أريحية في التصحيح لأستاذ المقرر، علماً بأن تقدم طلاب السنة الأخيرة «الحملة» لمقرراتهم في الدراسي الأول يعتبر بمنزلة الدورة الإضافية لطلاب التخرج، مشيراً إلى تأمين جميع المستلزمات الدراسية.

من جانبه كشف عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عدنان غانم عن تحديد موعد بدء الامتحانات في الكلية بـ13 كانون الثاني على أن تنتهي الامتحانات في 31 الشهر، مبيناً أن عدد مقررات الفصل الدراسي الأول تقدر بـ59 مقرراً امتحانياً لمختلف سنوات الدراسة الأربع، لافتاً إلى جهود كبيرة تبذل لتأمين مختلف المستلزمات، علماً أنه تم التنسيق مع كليات الحقوق والتربية والعلوم والفنون الجميلة على صعيد تأمين القاعات والمقررات الامتحانية ولا سيما للمقررات ذات الأعداد الكبيرة في الكليات.

ولفت غانم إلى أن برنامج الامتحانات يصدر خلال يومين على أبعد تقدير، مؤكداً أهمية التقيد بالتعليمات الامتحانية وأهمها وضع علامة الصفر للطلاب ممن يغير قاعته، ناهيك عن ضبط العملية الامتحانية بالشكل المطلوب لتجنب أي حالات غش أو تلاعب، مشيراً إلى الاعتماد على أكثر من 400 طالب دراسات عليا يتناوبون على عملية المراقبة، إضافة إلى وجود الكادر التدريسي المقدر بـ96 أستاذاً جامعياً، مضيفاً: إن عدد القاعات في الكلية بقدر بـ22 قاعة وقد يصل عدد القاعات في مختلف الكليات إلى 88 قاعة فيما يخص الكليات النظرية الأخرى سابقة الذكر.

كما نوه عميد الكلية بالاجتماع قريباً مع الموظفين للوقوف عند التعليمات الامتحانية، علماً أنه تم الاجتماع مع طلاب الدراسات العليا، وكذلك الأمر التأكيد أهمية التزام أعضاء الهيئة التدريسية بعدم مغادرة القاعات، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الكلية، وذلك بهدف متابعة جميع التحضيرات لإنجاز الامتحانات بالشكل المطلوب.

وأكد غانم أن عدد الطلاب في الكلية انخفض من 16 ألفاً خلال الفترة السابقة إلى نحو 10 آلاف طالب وطالبة حالياً، وذلك بعد عودة الأمن والأمان إلى محافظات القطر، وعودة الطلاب وخاصة حلب إلى جامعتهم الأم، ذاكراً أن 1700 طالب وطالبة يتخرجون سنوياً في الكلية.

وأوضحت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة فاتنة الشعال لـ«الوطن» أنه تم إقرار موعد بدء الامتحانات في الكلية بـ8 الشهر، وذلك بعد موافقة رئاسة الجامعة، ولا سيما مع الأعداد الكبيرة للطلاب والمقررات، ذاكراً أن الكلية تضم 990 مقرراً امتحانياً.

مضيفة: إن الكلية تضم 390 عضو هيئة تدريسية ونحو400 طالب دراسات عليا للإشراف على عملية المراقبة الامتحانية، مؤكدةً تنظيم العملية والتحضيرات بشكل أكبر.

في السياق بيّن عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق الدكتور محمد العمر أن برنامج الامتحان يصدر اليوم على أن يبدأ بـ13 الشهر لتستمر حتى أواخر الشهر مشيراً إلى استكمال جميع التجهيزات لزوم الامتحانات من طلاب دراسات عليا وكادر تدريسي وموظفين.

وبيّن العمر أن عدد طلاب الكلية يصل إلى 878 طالباً وطالبة في التعليم النظامي، علماً أن عدد مقررات السنوات الأربع يصل إلى 158 مقرراً، وفي السنة الأولى 13 مقرراً، مضيفاً وجود 20 عضو هيئة تدريس، إضافة إلى أكثر من 100 عضو هيئة تدريسية.

هذا وتستكمل مختلف الجامعات تحضيراتها للامتحانات وإصدار البرامج ضمن النظام الفصلي المعدل، على أن تبدأ في التقويم الجامعي بـ13 كانون الثاني.