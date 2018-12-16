بغداد: التعاون بين دول «الرباعي» ساهم بالانتصار على داعش

أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق على الدور المحوري الذي اضطلع به مركز تبادل المعلومات الرباعي الذي يضم سورية والعراق وإيران وروسيا في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق.

وأمس الأول عقد في بغداد المؤتمر السنوي الرابع لمركز التنسيق وتبادل المعلومات الرباعي تحت شعار «القوة في الوحدة»، تمهيداً لعقد مؤتمر بين رؤساء أركان جيوش دول المركز، واستعرض فيه ممثلو الدول الأربع عمله خلال السنوات الماضية وما حققه في مجال مكافحة الإرهاب وإلحاق هزائم كبرى بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وجرى التأكيد ضرورة تطوير عمل المركز الذي غدا عنصراً من العناصر المهمة في الحرب على الإرهاب.

ونوهت مديرية الاستخبارات العراقية أمس في بيان نشره موقع «السومرية نيوز»، بالتعاون المثمر والمستمر بين دول المركز في تبادل المعلومات»، مشيرة إلى «خطوات مستقبلية ستشارك بها دول المركز من أجل تطويره وجعله من المراكز الأمنية الدولية المرموقة المساهمة بتعزيز الأمن العربي والإقليمي والدولي».

وجاء في البيان: «إن مدير الاستخبارات العسكرية رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي اللواء الركن سعد العلاق قدم إيجازاً عن المهام التي اضطلع بها المركز في محاربة عصابات داعش الإرهابية في العراق وسورية والتي شكلت ركناً مهماً من أركان النصر الكبير الذي تحقق».

وكشف البيان أن المركز قام بتزويد الجيشين العراقي والسوري بأكثر من 5780 إحداثية و2075 معلومة استخبارية، أدت إلى مقتل الآلاف من مسلحي داعش، بينهم 430 متزعماً لتلك العصابات، إضافة إلى تدمير 200 مركز قيادة وسيطرة و301 مستودع أسلحة و196 معملاً للتفخيخ و170 مخبأ والمئات من الآليات والمدرعات والأسلحة والعشرات من الطائرات المسيرة».

وفي أواخر العام 2015 اتفقت كل من روسيا والعراق وإيران وسورية على تأسيس المركز الرباعي في بغداد بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في إطار الحرب على الإرهاب.

ويضم المركز ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع، ويهدف إلى جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتوزيعها على هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز وذلك لتنسيق العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم داعش.