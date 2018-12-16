أوسي لـ«الوطن»: على الكرد رفع العلم السوري وإلا سيتكرر سيناريو عفرين

حذر عضو مجلس الشعب ورئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين عمر أوسي، من أن تهديدات رأس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالدخول عبر اجتياح عسكري لمناطق شرق الفرات، تبدو اليوم أكثر جدية وأكثر خطورة، واضعاً هذه التهديدات في إطار تفاهم حصل بين واشنطن وأنقرة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، ناشد أوسي «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وميليشيا «وحدات حماية الشعب الكردية»، و«مجلس سورية الديمقراطي – مسد»، وميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بكافة مكوناتها من كرد وسريان وآشوريين وكلدان وغيرهم من مكونات شرق الفرات والجزيرة السورية، أن يفكوا الارتباط فوراً بالاحتلال الأميركي، وأن لا يراهنوا على مشاريعه»، وقال: «أميركا لا تملك أي أجندة سياسية لا لكرد سورية ولا لمجموع مكونات الشعب السوري الذي يعيش في مناطق شرق الفرات، وهي قامت بالفعل ببيع الكرد إلى تركيا، وبناء عليه أعتقد أن على الأخوة الأكراد أن يساهموا بدخول الدولة السورية بكافة هيئاتها ومؤسساتها السياسية والعسكرية ورفع العلم السوري فوق كل تلك المناطق»، محذراً من أن الأكراد أن لم يفعلوا ذلك خلال الساعات والأيام القليلة القادمة فمع الأسف سيتكرر سيناريو عفرين مرة ثانية.