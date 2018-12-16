10 شهداء إيزيديين مختطفين لدى داعش بعد قصفهم من «التحالف»

استشهد نحو 10 مختطفات ومختطفين إيزيديين بينهم أطفال، داخل سورية، إثر قصف لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة «داعش».

وأكد الناشط الإيزيدي العراقي، علي حسين الخانصوري، وفق وكالة «سبوتنيك»، «امتلاكه تسجيلات صوتية كأدلة وصلت إليه من أحد المصادر في داخل سورية، عن مقتل نحو 6 إلى 7 فتيات إيزيديات مختطفات مع عدد من الأطفال، في قصف جوي نفذه طيران «التحالف» فجر أمس».

وذكر، أن المنزل الذي قصف هو مضافة ومقر لأمراء التنظيم الإرهابي، في أطراف قرية السوسة التابعة لمدينة البوكمال بمحافظة دير الزور الحدودية مع قضاء القائم، العراقي، وكانت الإيزيديات مستعبدات من قبل التنظيم، ويعملن كخادمات في المنزل الذي تم قصفه.