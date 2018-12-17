ليون يقسو على موناكو … ليل يعزز وصافته الليغ آن

كما هو معروف تأجلت 6 مباريات من منافسات الجولة الثامنة عشرة قبل الأخيرة من ذهاب الدوري الفرنسي فاقتصرت المباريات المنتهية على أربع أنهى في اثنتين منهما ليون وليل المهمة على الوجه الأمثل فعززا بالتالي موقعيهما في المركزين الثاني والثالث مع الأخذ بعين الاعتبار أن مونبيلييه ومرسيليا أقرب منافسيهما باتا يملكان مباراتين أقل على حين ليون لديه مباراة مؤجلة أيضاً.

وضرب ليون بقوة ففاز على موناكو بثلاثية نظيفة سجلها حسام عوار ونبيل فقير وفيرلان ميندي في الدقائق (6 و34 و59) علماً أن موناكو الذي تلقى ثاني أقسى هزائمه هذا الموسم بعد رباعية الباريسي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد الروسي غولوفين مطلع الشوط الثاني، وحقق ليون فوزه الثاني بهذه النتيجة والسادس بملعبه، وحقق ليل فوزاً جديداً خارج أرضه وهذه المرة على حساب نيم بثلاثة أهداف لهدف وتقدم الضيف بثلاثية عبر لياو وبامبا وبيبي (4 و41 و66) والأخير رفع رصيده إلى 12 هدفاً متعادلاً مع مبابي (سان جيرمان) وسالا (نانت) في صدارة لائحة الهدافين، وهي المرة السادسة التي يسجل فيها لاعبوه 3 أهداف هذا الموسم، وبدا ليل أنه في طريقه لفوز سهل على الرغم من طرد لاعبه جوزيه فونتي منذ الدقيقة 16 إلا أن صاحب الأرض عاد متأخراً وكاد يقلب النتيجة غير أنه اكتفى بهدفي عليوي ودويري (68 و80).

وفي مباراة ساخنة ومشحونة تعادل نيس مع ضيف سانت إيتيان بهدف لمثله بعدما تقدم لويس ديوني للضيوف وأدرك سيبيريان التعادل من علامة الجزاء ليخرج نيس بتعادل ثالث على التوالي محافظاً على سجله خالياً من الهزيمة في 7 جولات.

نتائج ومؤجلات

نيم * ليل 2/3، ليون * موناكو 3/صفر، نيس * سانت إيتيان 1/1، ريمس * ستراسبورغ 2/1، وتأجلت مباريات: ديجون * سان جيرمان، نانت * مونبيلييه، مرسيليا * بوردو، كان * تولوز، أميان * أنجيه، غانغان * رين.