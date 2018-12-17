الكزبري: توجيه المحاكم لإعطاء كف بحث.. وطعمة: أتمنى أن أسمع عن استقلالية القضاء … الشعار أمام «الشعب»: أنجزنا تعديل قانون مكافحة الإرهاب

استحوذت مواضيع إذاعات البحث، ومحكمة مكافحة الإرهاب، وتحسين وضع القضاة المالي، على أغلب مداخلات أعضاء مجلس الشعب الذين لم تخل العديد منها من انتقادات عن وجود فساد في بعض أروقة القضاء.

وخلال الجلسة أمس دعا النائب أحمد الكزبري إلى أن يتم توجيه المحاكم بأن تقبل أي شخص عليه إذاعة بحث لاستجوابه ثم إعطائه كف البحث.

من جهته قال زميله خليل طعمة: كنت أتمنى من وزير العدل أن أسمع عن استقلالية القضاء بشكل فعلي من دون حدوث أي تدخلات.

وكشف وزير العدل هشام الشعار خلال رده على المداخلات أنه تم إنجاز تعديل قانون مكافحة الإرهاب وأنه خلال فترة قصيرة سيرسل إلى الجهات المعنية لاستكمال آلية صدوره، موضحاً أنه تم لحظ إحداث محاكم في المحافظات من الممكن أن تكون في حلب أو حمص.