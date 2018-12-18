سورية

مجلة أميركية: «إف-22» تفشل في اكتشاف «سو- 35» في سورية

| وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

أشادت مجلة «ميليتري ووتش» الأميركية بقدرات المقاتلة الروسية «سو-35»، وأقرت بفشل طائرات «إف-22» الأميركية في اكتشافها في سورية.
ووصفت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، طائرة «سو-35»، بأنها أقوى المقاتلات الروسية المنوط بها خوض المعارك الجوية. وطائرة «سو-35» تنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات بسبب قدرتها المحدودة على إخفاء نفسها، ولكنها تتقدم على مقاتلات الجيل الخامس في نواحٍ كثيرة وخصوصاً قابلية البقاء في ميدان القتال.
ويجدها خبراء أميركيون قادرة على مقارعة طائرة «إف-22» التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات أيضاً وتملك كل إمكانيات تكنولوجيا الإخفاء، والتغلب عليها بفضل إمكانياتها للتشويش الإلكتروني التي تجعلها غير مرئية للرادار المضاد. وأشارت المجلة إلى أن طائرات «إف-22» الأميركية لم تتمكن من اكتشاف مقاتلات «سو-35» في سورية.
وتعتبر «سو-35» من أقدر مقاتلات العالم على المناورة بفضل سرعتها الكبيرة وتقنية توجيه الدفع التي تمنحها قدرة على كسب المعركة الجوية مع الطائرات والصواريخ البعيدة المدى. وبإمكان «سو-35» حمل 14 صاروخ جو- جو وهو ما يجعلها «أثقل» مقاتلات العالم.

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