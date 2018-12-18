العش: إلزام الصيدليات مع التأمين غير مجد

اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن إلزام الصيدليات بالتعاقد مع التأمين غير مجد لكونه سيؤدي إلى انخفاض حصة كل صيدلية من شريحة المؤمن لهم، مضيفاً: بالتالي تصبح هذه الحصة بالصيدلية هامشية وغير مهمة ومنه يمكن التهاون في تقديم الخدمة للمؤمن لهم وهو ما لا ترغب فيه الهيئة.

ويشتكي الكثير من المؤمن لهم صحياً من قلة الصيدليات المتعاقدة مع التأمين الصحي، هذا علاوة على سوء الخدمة التي يحصلون عليها من معظم مزوديها وخصوصاً الأطباء.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العش أن الهيئة تعمل على إحصاء عدد الصيدليات المتعاقدة مع التأمين وتوزعها الجغرافي لدراسة هذا الملف والنظر فيه في حال كان يحتاج للتدخل.

من جهته أكد نقيب صيادلة سورية محمود الحسن في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة الصيدليات المتعاقدة مع التأمين عالية وهي تغطي مختلف المناطق، منوهاً بأنه من غير الممكن الذهاب باتجاه الإلزام في تعاقد الصيدليات مع التأمين.