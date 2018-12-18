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العش: إلزام الصيدليات مع التأمين غير مجد

| عبد الهادي شباط

الأربعاء, 19-12-2018

اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن إلزام الصيدليات بالتعاقد مع التأمين غير مجد لكونه سيؤدي إلى انخفاض حصة كل صيدلية من شريحة المؤمن لهم، مضيفاً: بالتالي تصبح هذه الحصة بالصيدلية هامشية وغير مهمة ومنه يمكن التهاون في تقديم الخدمة للمؤمن لهم وهو ما لا ترغب فيه الهيئة.
ويشتكي الكثير من المؤمن لهم صحياً من قلة الصيدليات المتعاقدة مع التأمين الصحي، هذا علاوة على سوء الخدمة التي يحصلون عليها من معظم مزوديها وخصوصاً الأطباء.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العش أن الهيئة تعمل على إحصاء عدد الصيدليات المتعاقدة مع التأمين وتوزعها الجغرافي لدراسة هذا الملف والنظر فيه في حال كان يحتاج للتدخل.
من جهته أكد نقيب صيادلة سورية محمود الحسن في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة الصيدليات المتعاقدة مع التأمين عالية وهي تغطي مختلف المناطق، منوهاً بأنه من غير الممكن الذهاب باتجاه الإلزام في تعاقد الصيدليات مع التأمين.

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