مرجانة: أميركا لم تحقق أهدافها في سورية

اعتبر عضو مجلس الشعب، بطرس مرجانة، أن أميركا لم تحقق أهدافها في سورية، لأن دمشق أبدت مقاومة خلال 8 سنوات وخلطت الحسابات الأميركية في المنطقة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار مرجانة إلى أن الولايات المتحدة تحاول وضع إستراتيجية ثانية لتحقيق أهدافها، وهي «لن تتوانى ولن تتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار في العالم لتحقيق مصالحها»، معتبراً أنه «ممكن أن يكون هناك رابط قوي» بين الإعلان الأميركي والتهديدات التي يطلقها النظام التركي بشن عدوان على مناطق شرق الفرات».

وحول موقف أكراد الشمال حذر مرجانة، أولئك الذين عولوا على أميركا ووضعوا آمالاً كبيرة عليها، من أن ما جرى هو إنذار لهم بالدرجة الأولى، بأن «الولايات المتحدة لا تفهم إلا لغة المصالح، وهي توظف عملاءها وفقاً لمصلحتها، وعندما ينتهي دورهم تتخلى عنهم بأسهل الطرق وليس لديها مشكلة، فالعميل يبقى عميلاً والاستغناء عنه سهل دائماً».