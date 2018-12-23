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ديمي لوفاتو تتعافى تدريجياً

| وكالات

الإثنين, 24-12-2018

أعربت الفنانة الأميركية ديمي لوفاتو عن حبها وامتنانها لجمهورها الذي ساندها بشدة طوال الفترة الماضية بعد تعرضها لوعكة صحية صعبة.
وقالت: «أنا ممتنة لكم لأن هذا الوقت جعلني أقرب إلى عائلتي، وأيضاً جعلني أسترخي وأنتبه لصحتي الجسدية والعقلية والروحانية حتى أعود عندما أكون جاهزة.. أحبكم كثيراً».
وكشفت تقارير أجنبية أن حالتها بدأت تتحسن بشكل كبير حيث تتعافى من الإدمان تدريجياً، وخاصة أنها أعلنت أنها ستتنصر على هذه الآفة وتحاربها بعد تناولها جرعة زائدة من الهيروين.

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