1.3 مليون دولار لترحيل الأنقاض من حرستا

أعلن رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان الوزة عن بدء ترحيل 45 ألف متر مكعب من الأنقاض و15 ألف طن من القمامة في المدينة وذلك عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يضاف إلى ذلك قيام البلدية بتنظيف وتكنيس الشوارع التي تتم إزالة الأنقاض منها وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي للمدينة.

وأوضح الوزة في تصريح لـ«الوطن» أن المنحة قدمتها الحكومة اليابانية بقيمة 1.3 مليون دولار تتضمن ترحيل أنقاض وقمامة وتركيب إنارة بالطاقة الشمسية.

ووفقاً لوزة فإن عدد السيارات التي تعمل على الترحيل تتراوح بين 40 و60 سيارة نقل يوميا مبيناً أن هذا العمل يتم بإشراف البلدية وبموجب وصولات يومية للسيارات التي تعمل على نقل الأنقاض والقمامة مبيناً أن السيارات من الحجم الكبير الذي يتراوح بين 30-40 متراً، منوهاً بعدم وجود صعوبات في العمل بالشوارع العريضة لكن هناك صعوبة في العمل في الشوارع الضيقة والمأهولة, مشيراً إلى أن المدة الزمنية للعمل تتضمن ترحيل كامل الكميات المتعاقد عليها بين المتعهد والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة هي 60 يوماً يزيل نحو 400 ألف متر مكعب.