إدراك فوائد الرياضة يساعد على زيادة النشاط

وجدت دراسة أسترالية أنه كلما تفهم الناس فوائد ممارسة التمرينات الرياضية كانوا أكثر نشاطاً من الناحية الجسدية.

وقالت كبيرة الباحثين ستيفاني سكويب إن النشاط الجسماني المنتظم يحد من خطر الوفاة لأي سبب من الأسباب بنسبة 30 بالمئة، ومن خطر الإصابة بأمراض مزمنة خطرة مثل أمراض القلب بنسبة 35 بالمئة ومرض السكري من النوع الثاني بنسبة 42 بالمئة وسرطان القولون بنسبة 30 بالمئة.

وأشار الباحثون إلى أن النشاط الجسدي المنتظم يزيد أيضاً من متوسط العمر ويحسن من الحالة البدنية والصحية بشكل عام.

وتمكن الباحثون من الربط بين 14 مرضاً وتراجع النشاط الجسدي من بين 22 مرضاً يمكن أن يصاب الإنسان بأي منها عندما لا يمارس الرياضة كثيراً، وتوصلوا إلى أنه كلما تمكن المشاركون من الربط بشكل صحيح بين بعض الأمراض وتراجع النشاط الجسدي كانوا أكثر نشاطاً وممارسة للتمرينات.

وقال الباحثون إن مبادرات تحسين الصحة ينبغي أن تهدف إلى زيادة الوعي بأنواع الأمراض المرتبطة بعدم ممارسة تمرينات رياضية.