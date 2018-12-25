البلدية تبرر: مشكلات في الصرف الصحي والإنارة.. والاستلام سيكون جزئياً … «الإسكان»: 9 جزر مأهولة في التوسع الشبابي في ضاحية قدسيا البلدية تمتنع عن استلامها!

كشف مدير فرع الديماس في المؤسسة العامة للإسكان مجدي السيروان لـ«الوطن» عن جاهزية 9 جزر مأهولة في التوسع الشبابي في الضاحية للاستلام من البلدية، إلا أن أياً من المحافظة أو البلدية تمتنع عن الاستلام رغم وجود لجنة مشتركة ومشكلة منذ بداية العام لهذا الغرض.

وبيّن السيروان أن الأبنية انتهى تنفيذها وهي الآن مأهولة كما تم الانتهاء من تجهيز الموقع العام من طرقات وإنارة وشبكات وأرصفة وغيرها، مؤكداً ضرورة استلام البلدية لها خشية من حدوث أي طارئ يحتاج إلى الصيانات أو من ارتكاب أي مخالفات لتمارس دورها.

رئيس بلدية ضاحية قدسيا آصف هواش أكد لـ«الوطن» تشكيل لجنة من عضو رئيس المجلس ونائبه لاستلام الجزر في التوسع الشبابي، موضحاً أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بداية العام الجديد مع اللجنة المشكلة من مؤسسة الإسكان لوضع الملاحظات بشأن المشكلات والوضع الراهن في الجزر.

وبيّن هواش وجود مشكلات في شبكة الصرف الصحي والإنارة إضافةً إلى عدم جاهزية الأرصفة أو الحدائق، موضحاً أن أكثر المشكلات تتركز في الجزيرتين 7 و9 على حين كل من الجزيرتين الأولى والثانية لا تعاني أي مشكلات، مشيراً إلى أن الاستلام من الإسكان يمكن أن يكون بشكل جزئي جزيرة تلو الأخرى وليس فور عقد أول اجتماعات اللجان. وبالعودة إلى حديث السيروان أكد أن جميع الأعطال في الجزر جرى إصلاحها، وأن أعمال الصيانة والإصلاح بدأت منذ فترة لكنها الآن انتهت، موضحاً أنه لا يمكن معرفة إذا ما كان هناك مشكلات بالاستلام لكون اللجنة لم تجتمع بعد، لافتاً إلى أنه في حال حصول أي عطل يبادر إلى صيانته على الفور.

وبخصوص مشكلة الصرف الصحي، بيّن السيروان أن المشكلة تكمن بسرقة أغطية الريكارات الذي يؤدي إلى تدفق التراب إليها، ما يضطر إلى معالجته وتركيب غطاء جديد، موضحاً أنه لا يمكن وضع حارس على كل غطاء وهذه المشكلة لن تنتهي ومن ثم لا بد من البلدية أن تستلم مهامها، مؤكداً جاهزية الإنارة إضافة إلى توقيع عقد جديد لاستكمال زراعة الحدائق في الجزر، مشيراً إلى أن صيانة شبكات الصرف الصحي مكلفة فمنذ شهر وصلت تكلفة تنظيف وصيانة شبكة جزيرة واحدة إلى ما يقرب من 500 ألف ليرة.

وأكد السيروان أن الاستلام قد يستغرق شهرين أو أكثر، مشيراً إلى أن التقصير بالاستلام ليس فقط من البلدية بل أيضاً المحافظة فرئيس اللجنة هو من أعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظة.