‏المتخصصون في مشروع السكن الشبابي بطرطوس يطلبون الإنصاف

طالب الشباب المكتتبون في مشروع السكن الشبابي في طرطوس المؤسسة العامة للإسكان والوزارة بإنصافهم بعدما شعروا أن هناك من يسعى لحرمانهم من مساكنهم الواقعة في مدخل المدينة الشمالي وإجبارهم على بيعها بأبخس الأثمان بعد رفع الأقساط وإعطاء مهلة للمكتتبين حتى نهاية العام لتسديد 30 بالمئة من القسط وهو 3 ملايين ليرة. ورفعت المؤسسة الأقساط من 700 ألف لأكثر من عشرة ملايين ليرة إضافة لرفع قيمة القسط الشهري من 2500 إلى ثمانية آلاف ليرة!

وأرجعت المؤسسة هذا الرفع إلى ارتفاع الأسعار الكبير وتكاليف البناء والإكساء وعدم إعطاء المؤسسة قروضاً.