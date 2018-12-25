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‏المتخصصون في مشروع السكن الشبابي بطرطوس يطلبون الإنصاف

| طرطوس - الوطن

الأربعاء, 26-12-2018

طالب الشباب المكتتبون في مشروع السكن الشبابي في طرطوس المؤسسة العامة للإسكان والوزارة بإنصافهم بعدما شعروا أن هناك من يسعى لحرمانهم من مساكنهم الواقعة في مدخل المدينة الشمالي وإجبارهم على بيعها بأبخس الأثمان بعد رفع الأقساط وإعطاء مهلة للمكتتبين حتى نهاية العام لتسديد 30 بالمئة من القسط وهو 3 ملايين ليرة. ورفعت المؤسسة الأقساط من 700 ألف لأكثر من عشرة ملايين ليرة إضافة لرفع قيمة القسط الشهري من 2500 إلى ثمانية آلاف ليرة!
وأرجعت المؤسسة هذا الرفع إلى ارتفاع الأسعار الكبير وتكاليف البناء والإكساء وعدم إعطاء المؤسسة قروضاً.

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