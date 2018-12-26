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شجرة الميلاد بـ285 ألف ليرة في أسواق دمشق!

| الوطن

الخميس, 27-12-2018

أسعار خرافية لأشجار الميلاد والزينة تم تسجيلها هذا العام ليصل سعرها إلى 285 ألف ليرة لأنواع متوسطة الحجم والجودة حسبما لاحظته «الوطن» في جولة لها على أسواق باب توما والقصاع والحميدية.
وتراوحت أسعار الأشجار للأحجام الأصغر والأقل جودة بين 100 إلى 185 ألف ليرة، كما وصل سعر كرة زينة إلى 9 آلاف لحجم متوسط والأصغر بين ألفين إلى 7500 ليرة.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تكثيف الجولات على الأسواق من أعضاء الجمعية للوقوف على واقع الأسعار وارتفاعها بمناسبة الأعياد.

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