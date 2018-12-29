الخضار والفواكه تكافح الشيخوخة

أكد علماء أن مكافحة الشيخوخة يمكن أن تتم بطريقة بسيطة تعتمد على تناول الخضراوات والفواكه.

ونقل موقع «ميديك» فورم عن علماء من جامعة مينيسوتا قولهم: إن تناول بعض أنواع الفواكه والخضراوات كالطماطم والخيار والفراولة والكيوي يؤجل بداية مرحلة الشيخوخة لأن هذه الأنواع تحتوي على نسبة عالية من مادة «فيزيتين» التي تساعد في القضاء على الخلايا القديمة في الجسم وتسبب تجدد الخلايا.

وأوضح العلماء أن عملية تجديد الخلايا تتم في جسم الإنسان بصورة تلقائية بواسطة جهاز المناعة ولكن مع التقدم بالعمر تضعف حماية الجسم وهذا بالذات هو سبب الشيخوخة مبينين أن مادة الفيزيتين لا تكتفي بتدمير الخلايا المستهلكة والقديمة بل تقلل عددها من خلال إبطاء ظهورها.