الصفحة الأخيرة

الخضار والفواكه تكافح الشيخوخة

| وكالات

الأحد, 30-12-2018

أكد علماء أن مكافحة الشيخوخة يمكن أن تتم بطريقة بسيطة تعتمد على تناول الخضراوات والفواكه.
ونقل موقع «ميديك» فورم عن علماء من جامعة مينيسوتا قولهم: إن تناول بعض أنواع الفواكه والخضراوات كالطماطم والخيار والفراولة والكيوي يؤجل بداية مرحلة الشيخوخة لأن هذه الأنواع تحتوي على نسبة عالية من مادة «فيزيتين» التي تساعد في القضاء على الخلايا القديمة في الجسم وتسبب تجدد الخلايا.
وأوضح العلماء أن عملية تجديد الخلايا تتم في جسم الإنسان بصورة تلقائية بواسطة جهاز المناعة ولكن مع التقدم بالعمر تضعف حماية الجسم وهذا بالذات هو سبب الشيخوخة مبينين أن مادة الفيزيتين لا تكتفي بتدمير الخلايا المستهلكة والقديمة بل تقلل عددها من خلال إبطاء ظهورها.

مقالات ذات صلة

الأحد, 30-12-2018

انتهاء تصوير «شوارع الشام العتيقة»

الأحد, 30-12-2018

أنجلينا جولي تلمح لدخول عالم السياسة

الأحد, 30-12-2018

بريكانا شوبرا تحتفل بزفافها للمرة الرابعة

الأحد, 30-12-2018

«ياسمين» في المهرجان الإفريقي العربي في المغرب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock