وجبة الإفطار تحمي من مرض السكري

وجدت دراسة جديدة أن عدم تناول وجبة الإفطار يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري بمقدار الثلث تقريباً.

وأوضح باحثون ألمان من مركز أمراض السكري الألماني في دوسلدورف بعد جمع نتائج 6 دراسات سابقة لاستكشاف تأثير النظام الغذائي في مرض السكري لدى 96 ألف مشارك أن الأفراد الذين لا يتناولون وجباتهم الصباحية أكثر عرضة بنسبة 33 بالمئة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما يزداد الخطر بنسبة 55 بالمئة لدى الأشخاص الذين يتجنبون تناول وجبة الإفطار 4 مرات في الأسبوع على الأقل بالمقارنة مع غيرهم ممن يتناولون الإفطار صباحاً.

ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى الميل لتناول وجبة خفيفة في وقت لاحق من اليوم عند عدم تناول وجبة الإفطار.

ووجد فريق البحث أن الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 22 بالمئة للإصابة بمرض السكري في حال تخطيهم وجبة الإفطار بغض النظر عن وزنهم كما أنهم قد يتناولون وجبة غداء كبيرة وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى الغلوكوز والأنسولين وهو أمر غير جيد لعملية التمثيل الغذائي ويزيد من خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني، أما الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن فهم أكثر عرضة لتفويت وجبة الإفطار الصباحية لأنهم يعتقدون بشكل خاطئ أن هذا الإجراء يقلل من السعرات الحرارية الكلية التي يتناولونها. وأكدت الدراسة أن وجبة الإفطار التي تحتوي على نسب عالية من الحبوب الكاملة مع انخفاض نسب اللحوم الحمراء والسكر تعد الأفضل بصورة عامة.