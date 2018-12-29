50 ألفاً تعويض الفلاح المتضرر في طرطوس من صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية!

بيّن رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في طرطوس المقداد درويش أن عدد المزارعين الذين نالوا التعويض عن الأضرار في المحافظة بلغ 5241 مزارعاً وبلغت قيمة المبالغ المصروفة 265 مليون ليرة سورية، بمتوسط نحو 50 ألف ليرة لكل مزارع.

وأشار درويش إلى أن هؤلاء المزارعين توزعوا على مناطق القدموس وبانياس والشيخ بدر والدريكيش وشملت التعويضات الأضرار نتيجة موجة البرد والسيول التي حدثت بتاريخ 12/5/2018 وأصابت محاصيل الكرز والتبغ والتفاح والكرز والحمضيات!

وأوضح درويش أن تعويضات الصندوق تشمل جميع أنواع الأشجار المثمرة والإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عند تحقيق شروط التعويض المطلوبة وفق مرسوم إحداث الصندوق والتعليمات الناظمة لعمله ولا سيما أن تكون طبيعة الأضرار لا يمكن تفاديها أو منع حدوثها وأن تشمل 5% من مساحة المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية ومقدار الضرر على الإنتاج يفوق 50% وأن يكون المزارع مرخصاً أو حاصلاً على تنظيم زراعي بتاريخ سابق لتاريخ حدوث الضرر وأن يتقدم بطلب تعويض إلى لجنة المنطقة المختصة أو الوحدة الإرشادية التي تتبع قريته خلال المهلة القانونية الممنوحة لعمل لجنة المنطقة المختصة بذلك قبل زوال أثر الضرر.

نشير إلى أن تعليمات الصندوق لا تقضي بالتعويض عن الأضرار التي تصيب الأشجار المثمرة بسبب الأمراض والظروف الجوية وهذا ما حرم مزارعي الزيتون في الساحل من أي تعويض هذا العام رغم القضاء على كامل موسم زيتونهم.