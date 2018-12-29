10 مليارات ليرة مبيعات «الفوسفات» في 10 أشهر … خليل لـ«الوطن»: 7 مليارات ليرة صادراتنا منذ بداية العام

كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم غسان خليل لـ«الوطن» أن الشركة حتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت أنتجت 1.7 مليون طن من الفوسفات المركز الرطب من مناجم فوسفات الشرقية وخنيفيس بريف حمص الشرقي.

وبين خليل أن إجمالي الكميات المباعة من الفوسفات بلغت 571 ألف طن بما يزيد عن 10.6 مليارات ليرة، لافتاً إلى تصدير 427 ألف طن فوسفات بنحو 7.1 مليارات ليرة عن طريق مديرية تحميل وتخزين الفوسفات بطرطوس منذ بداية العام الجاري، كما تم تسويق 144 ألف طن من الفوسفات إلى الشركة العامة للأسمدة بحمص بقيمة 3.5 مليارات ليرة حتى مطلع شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح خليل أن الشركة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية 105 ملايين ليرة بنسبة تنفيذ مالي 70 بالمئة، مبيناً أن الشركة انتهت مؤخراً من إنجاز عدد من تلك المشاريع منها مشروع تحسين عامل الاستطاعة لخطوط الإنتاج في مديرية تخزين وتحميل الفوسفات بطرطوس بقيمة 7 ملايين ليرة، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تحسين عامل الاستطاعة في الإدارة العامة وفرع النقل بقيمة 3.5 ملايين ليرة، كما تم الانتهاء من مشروع توريد غرف مسبقة الصنع بقيمة 6.3 ملايين ليرة وتم شراء عدد وأدوات وقوالب مختلفة (مثاقب وجلخ ومكابس) بقيمة 5 ملايين ليرة، لافتاً إلى أن الشركة باشرت بتنفيذ مشروع ترميم صوامع الفوسفات في مديرية تخزين وتحميل الفوسفات بطرطوس مطلع شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة 38 مليون ليرة وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 80 بالمئة وسيتم الانتهاء من إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الجاري، وتنفيذ مشروع تركيب محطة تحلية للمياه في المناجم الشرقية بقيمة 6 ملايين ليرة وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى نحو 70 بالمئة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الشهر الأول من عام 2019، كما تمت المباشرة بتنفيذ عقد توريد غرف لمركز تحويل كهربائي في مناجم فوسفات الشرقية وخنيفيس مع لوحات تشغيل بقيمة 5 ملايين ليرة وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 80 بالمئة والمتوقع الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.

وبيّن خليل أن الشركة بدأت بإعادة تأهيل البنى التحتية بشكل إسعافي لمناجم فوسفات الشرقية وخنيفيس بعد أن تم تخصيص مبلغ 500 مليون ليرة على بند إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن أعمال إعادة التأهيل مستمرة حتى تاريخه وقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى أكثر من 85 بالمئة حيث تم إعادة تأهيل شبكتي المياه والمخابر ومحطات الوقود والقبابين وتأمين مولدات كهربائية، مشيراً إلى أن الكادر الفني في الشركة قام بصيانة بعض الآليات الهندسية وتم زجها في أعمال تكشيف الفوسفات، وحالياً يتم تنفيذ المراحل الأخيرة من مشروع إيصال التيار الكهربائي إلى مناجم الفوسفات ودراسة العروض الواردة لإعادة تأهيل مصانع الشركة.

وأكد خليل إعداد الدراسات اللازمة من أجل رفع الطاقة الإنتاجية للفوسفات حتى تصل إلى كمية 10 ملايين طن سنوياً وذلك عن طريق إقامة مصانع تركيز وتجفيف وغسيل للفوسفات من أجل طرحه بالأسواق العالمية.