برجك اليوم – الأحد 30 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان يوم فيه اهتزازات وكأنك في سفينة، موجة تأخذك إلى الأمام وموجة إلى الخلف، وقد يرتفع صوتك أو تحتد بلهجتك مع من حولك أو تطلق أوامر صعبة التنفيذ.