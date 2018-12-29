برجك اليوم
برجك اليوم – الأحد 30 كانون الأول 2018
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
يوم فيه اهتزازات وكأنك في سفينة، موجة تأخذك إلى الأمام وموجة إلى الخلف، وقد يرتفع صوتك أو تحتد بلهجتك مع من حولك أو تطلق أوامر صعبة التنفيذ.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
لا تجبر نفسك على القيام بأمور تكرهها إذا لم تكن ضرورية ولذلك أنصحك أن تفعل ما تحب، فأنت في شهر للعمل الكثير وستشعر أنك مركز اهتمامك وتحتاج إلى أجنده تكتب فيها مواعيدك.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
الجو حولك لطيف أنت هادئ وتشرح وجهة نظرك بلباقة وتشرح ألمك وتضع النقاط على الحروف، فالنقاش دائماً مجدٍ وتصل منه إلى حلول لأنك منطقي وعقلاني فالأجواء حولك سعيدة.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
حافظ على محيطك وعلى نفسك وابنٍ علاقاتك وأمورك بشكل هادئ وحاول أن تحسن علاقاتك، لأن هذه الفترة للتذمر وقد يضايقك عدم الرضا فلا تسمح للهواجس أن تسكنك.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
تباشر أعمالك بهدوء وود ومحبة إضافة إلى الطاقة والحيوية التي تتمتع بها، لأنك تدخل في عالم من الحرية الفكرية والتعليمة وحولك الكثير من الأصدقاء الجدد.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
ركز تفكيرك في أمورك المالية والمهنية فأنت في شهر التغيرات الإيجابية مع أنك تشعر أن محيطك العائلي أو العاطفي يأسرك أو يطالبك بقرارات مالية ليست في محلها.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
تسعدك جاذبيتك وقد يتلازم المسار العاطفي مع المسار العائلي ليحملا الفرح، وتصادف ظروفاً مناسبة للوصول إلى قرارات ستجعل هذا الشهر مميزاً بقراراته.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
حولك مشاكل لأنك عصبي ومتوتر فاسأل نفسك عن السبب قبل أن تخترع المشاكل، ألست قلقاً؟ لماذا؟ هل تشعر أنك بحاجة للحنان؟ هل تعبت من المسؤوليات؟.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
اليوم مناسب للتعارف والعلاقات الجيدة وللاتصالات المفرحة والأخبار السعيدة، فأنت تستعيد مرحك وهذا يجعلك تثق بنفسك أو بمحيطك وبمن حولك، تستقبل ضيوفاً.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
قد تعاني من تدخل أفراد أكبر منك سناً في عملك وفرضهم أخباراً متعبة أو حزينة، لشروطهم وهذا ما لا تحبه وقد تتأجل مشاريع للسفر أو تضايقك الأخبار العملية.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
توظف محادثات في أمور عملية وقد تناقش مشروع سفر أو أن أصدقاء جدد يدخلون حياتك، لأنك تفكر بآفاق جديدة وأفكار مبتكرة لترتب أمورك فأنت فخور بإنجازاتك.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
اليوم أفضل لأن التناقضات من حولك تقل وقد تجد الراحة في مساعدة الآخرين، فالأجواء حواليك مؤيدة وتلاقي الدعم والتأييد واتصالات مهمة وربما تفتح آفاقاً جديدة.