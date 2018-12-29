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الرئيس الأسد وعائلته في كنيسة قرية السودا في طرطوس محاطاً بمحبة الشعب

| الوطن

الأحد, 30-12-2018

زار الرئيس بشار الأسد برفقة السيدة أسماء الأسد وأولادهما كنيسة قرية السودا الواقعة في ريف طرطوس، وتناقل نشطاء على «فيسبوك» أمس صورة للرئيس الأسد والسيدة عقيلته داخل الكنيسة، على حين انتشرت صور الرئيس مع المواطنين من أبناء القرية على صفحات النشطاء بسرعة، وعبر الأهالي عن فرحتهم بزيارة رئيس الجمهورية إلى قريتهم. ونشرت إحدى الصفحات فيديو ظهر فيه الرئيس الأسد وعائلته حين وصوله إلى الكنيسة وقد التف الأهالي حولهم على حين كانت الكنيسة تقرع أجراسها، وقالت الصفحة تعليقاً على الفيديو: «العيد عيدين بطرطوس».
كما تم تناقل العديد من الفيديوهات التي صورت من هواتف جوالة لسيدات يعانقن السيدة أسماء ومواطنين يتصورون مع السيد الرئيس ويتحدثون معه وخاصة أن هذه الزيارة تأتي في موسم الأعياد المسيحية وإلى الكنيسة الوحيدة الموجودة في قرية السودا ومنطقتها.

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