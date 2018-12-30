5 كوات إضافية للمصرف العقاري لتحصيل رسوم الطلاب … التسجيل إلكترونياً لمختلف تخصصات «الآداب والعلوم الإنسانية» في دمشق وخلال أيام لقسمي اللغة العربية والإنكليزية

كشفت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق الدكتورة فاتنة الشعال في حديث لـ«الوطن» عن تطبيق التسجيل المباشر عن بعد لطلاب الكلية لمختلف التخصصات الامتحانية في الكلية باستثناء قسمي اللغة العربية والإنكليزية، علماً أنه يتجاوز عدد الطلاب في القسمين الـ20 ألف طالب وطالب وهو رقم كبير مقارنة مع بقية التخصصات، وبإمكان الطلاب الدخول للامتحان، مع وضع أرقام دائمة للطالب في بطاقتهم الإلكترونية وهذا ما يتم العمل عليه، وذلك في غاية من إدارة الكلية تنفيذ المشروع بترو وبشكل تدريجي لينعكس إيجاباً ويحقق الهدف المرجو منه.

ولفتت الشعال إلى أنه المتوقع تطبيق المشروع للقسمين المذكورين خلال 3 أيام لتتسنى للطلاب بمختلف سنوات الدراسة بالتسجيل عن بعد لجميع التخصصات، الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء الاحتكاك المباشر مع الموظفين في عملية التسجيل في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في جامعات القطر.

مضيفة: توضح المؤشرات أن نحو 500 ألف شخص زاروا موقع الكلية للتسجيل عن بعد، وهذا رقم جيد جداً خلال فترة أسبوع فقط من بدء تطبيق الخدمة الجديدة في كلية الآداب، ومن المتوقع أن يزداد الرقم مع استمرار عملية التسجيل خلال الأيام القادمة، منوهة بالانطباع الإيجابي الذي حققه المشروع لدى شريحة كبيرة من الطلاب في تخفيف الأعباء عليهم.

وأشارت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى وضع 3 كوات للمصرف العقاري لدفع رسوم التسجيل لمختلف الطلاب، كاشفة عن وضع 5 كوات جديدة خلال أيام وذلك لتخديم مختلف الطلاب سواء تعليم نظامي أم مفتوح، مع السماح لأي طالب بالتسجيل وذلك لغاية الحصول على رسوم الطلاب المسجلين عن بعد.

وقالت: لمركز خدمة المواطن أهمية في القضاء على التلاعب والفساد والوساطات، مشيرة إلى وجود 19 موظفاً في المركز، ومن المقرر أن يتم رفده بعدد إضافي من الموظفين يصل إلى 50 موظفاً وموظفة وذلك بموجب دعم رئاسة جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي عبر تعيينهم بموجب مسابقة، وذلك بهدف القيام بمختلف الأعمال ومستلزمات العمل، علماً أن المركز يقوم بخدمات فوق طاقته ويعمل بشكله الكامل.

على نحو متصل بينت الشعال أن الكلية اتخذت جميع التحضيرات وقامت بتأمين جميع مستلزمات العملية الامتحانية بـ8 الشهر، مع صدور تعليمات امتحانية للطلاب والكادر العامل في الكلية لتخرج امتحانات الفصل الأول ضمن النظام الفصلي المعدل بالشكل الصحيح، من دون أي معوقات أو إشكاليات، مع وضع إعلان للطلاب وصدور توجيهات للموظفين والاجتماع معهم مطلع العام لوضعهم في ضوء آلية التعامل مع الطلاب، والتزام رؤساء القاعات بالحضور.

مشيرة إلى أن عدد الطلاب الإجمالي للطلاب يفوق الـ74 ألف طالب، ذاكرة أنه من المتوقع أن يتم التقدم لنصف المقررات، ولا سيما بعد تطبيق النظام الفصلي المعدل بتقديم مقررات الفصل الدراسي الأول فقط، علماً أنه تم السماح لطلاب السنة الرابعة ممن يحمل 4 مقررات فأقل بالتقدم إلى امتحانات الفصل الدراسي الأول المحدد، ذاكرة أن عدد مقررات الكلية الإجمالية يقدر بـ990 مقرراً، والتقدم للامتحانات عبر 3 جلسات يومياً، كما هناك 390 عضو هيئة تدريسية ونحو400 طالب دراسات عليا للإشراف على عملية المراقبة الامتحانية، مؤكدةً تنظيم العملية والتحضيرات بشكل أكبر.