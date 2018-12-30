برجك اليوم
برجك اليوم – الاثنين 31 كانون الأول 2018
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
زيادة اليوم في الدخل ونشاط في العمل وإحساس بمحبة الآخرين لك، نظم مصروفك فالفرصة مهيأة للخروج من أزمة مالية طالب بحقوقك المفقودة فالحظ يرافقك.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
نشاطك اليوم يساعدك على خلق شخص آخر داخلك شخص أقدر على التعامل مع مستجدات الحياة وأقوى في مواجهة الطوارئ فضع أهدافك نصب عينيك.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
اسأل نفسك مراراً ما الأمر الذي يبعث لديك الشعور بالسعادة ويفرحك وما الشيء الذي يضايقك ويجعلك تشعر بعدم الأمان ويثير غضبك أو عصبيتك.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
أنت ترفع رصيدك لدى المحيط والأجواء حولك مشجعة وتمتلك تفاؤلاً يسعدك وأنت متمسك بأصدقائك وبعائلتك وتبذل الكثير من الجهود للحصول على تفاهم أو انسجام.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
حاول أن تكون منفتحاً وأميناً عندما تناقش مشاعرك السلبية من دون أن تشرح وجهة نظرك فالاختلافات وعدم الاتفاق لن يضراك بقدر ما يضرك الصوت العالي أو الأوامر.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
قد تفكر بسفر أو تأتيك ترقية تفرحك أو تضع دعامات في عملك لتسير في أمورك فربما تُقدم لك عروض جيدة فأنت تمتلك الذكاء والمهارة والناس حولك كثر.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
وضعك العائلي جيد فالجميع ملتف حولك يساعدك ويمنحك المحبة والحنان فحاول أن تمد يدك وتطلب المساعدات وأقنع المحيط بكفاءتك وبوجهة نظرك.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
تعاني اعتراضات ممن حولك على علاقات جديدة وقد تتعرض لنقاشات غير منطقية وإذا كنت تعتقد أنك على صواب فابتعد عن سماع الأقاويل غير الموثقة واتبع قلبك.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
قد تنشغل بمسؤوليات إضافية وقد تزيد بسبب انشغالك بأمور اجتماعية على حساب العمل أحياناً وهذا ما لا أنصحك به بل نظم وقتك لهذا وذاك وحدد الضروري وأنجزه.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
أنت مشغول باتصالات أو مشاوير لتحسين وضعك العملي وخاصة أنك في فترة جيدة للتعارف وتبرز مواهبك وتفردها على الطاولة وتناقش في الفرص الموجودة وفق إمكانياتك.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
لا تتمسك برأيك من دون اقتناع بالعكس حاول أن تسمع آراء الآخرين وفاوض لتنال حقوقك أو ما تتمنى، تمسك بليونتك وصبرك لتصل إلى ما تريد بالصبر.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أيام لشرح مشاعرك ومناقشة أمورك العاطفية والعائلية بشكل واضح ومفهوم وبناء والحقيقة أنك تملك سلة تفاهمات يؤيدك عليها من حولك ويفرحون معك أو تفرح معهم.