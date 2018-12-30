برجك اليوم – الاثنين 31 كانون الأول 2018

زيادة اليوم في الدخل ونشاط في العمل وإحساس بمحبة الآخرين لك، نظم مصروفك فالفرصة مهيأة للخروج من أزمة مالية طالب بحقوقك المفقودة فالحظ يرافقك.

نشاطك اليوم يساعدك على خلق شخص آخر داخلك شخص أقدر على التعامل مع مستجدات الحياة وأقوى في مواجهة الطوارئ فضع أهدافك نصب عينيك.

اسأل نفسك مراراً ما الأمر الذي يبعث لديك الشعور بالسعادة ويفرحك وما الشيء الذي يضايقك ويجعلك تشعر بعدم الأمان ويثير غضبك أو عصبيتك.

أنت ترفع رصيدك لدى المحيط والأجواء حولك مشجعة وتمتلك تفاؤلاً يسعدك وأنت متمسك بأصدقائك وبعائلتك وتبذل الكثير من الجهود للحصول على تفاهم أو انسجام.