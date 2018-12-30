اعتقال سوري في ألمانيا يشتبه في إعداده لهجوم إرهابي

احتجزت الشرطة الألمانية شخصاً سوري الجنسية للاشتباه بإعداده هجوماً إرهابياً في مدينة ماينز، وأعربت عن اعتقادها بأنه مرتبط مع 4 أشخاص اعتقلوا في مدينة روتردام الهولندية بحسب تقرير لصحيفة «زيت» الألمانية.

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، عن الصحيفة: احتجزت الشرطة الألمانية سورياً يبلغ من العمر 26 عاماً في ماينز، بعد تفتيشها شقته.

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة الألمانية عملت بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون في هولندا للوصول إلى المشتبه به والقبض عليه.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة، أمس، وقد ينظر في تسليمه إلى هولندا. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «أ ف ب» للأنباء، أن قوّات الأمن الهولنديّة أوقفت أربعة أشخاص في مرفأ روتردام يُشتبه بتحضيرهم «عملاً إرهابياً».

وأوضحت شرطة روتردام أن وحدات مكافحة الإرهاب والشرطة أوقفت الأشخاص الأربعة وأجرت عمليّات تفتيش.

وقالت الشرطة في تصريح مقتضب: «يُشتبه بأنّهم متورّطون في تحضير عمل إرهابي». وأضافت: إن «التحقيقات ستستمرّ في الأيام المقبلة، وسيكون التركيز خصوصاً على طبيعة التهديد الإرهابي وحجمه».

ولم تعطِ الشرطة مزيداً من التفاصيل حول مواصفات المشتبه بهم أو الهجوم الإرهابي الذي كانوا يحضّرونه.

وكانت هولندا في منأى نسبيّاً عن خطر الهجمات التي ضربت جيرانها الأوروبيين الأقرب في السنوات الأخيرة، لكنّها شهدت مؤخراً بعض التهديدات.

ففي حزيران، أوقف شخصان قبيل تنفيذهما هجمات عدّة كانت ستستهدف خصوصاً جسر روتردام الشهير ومكاناً آخر غير محدّد في فرنسا، بحسب المدّعين الهولنديين.

وفي آب، طعن شاب أفغاني يبلغ 19 عاماً يحمل إقامة ألمانية، سائحين أميركيين وأصابهما بجروح وذلك في قلب محطة أمستردام الرئيسية للقطارات، قبل أن يُصاب بنفسه بطلقات نارية، في حين أوقفت الشرطة الهولندية في أيلول سبعة رجال يُشتبه بأنهم أرادوا تنفيذ «اعتداء إرهابي ضخم» خلال «حدث كبير» في هولندا بواسطة أحزمة ناسفة وبنادق هجومية من نوع «ايه كاي -47».

وأثناء عمليّات التفتيش التي نُفّذت في منازل المشتبه بهم، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من المواد المستخدمة بشكل أساسي في صنع القنابل بينها مئة كلغ من الأسمدة التي يمكن استخدامها لتفخيخ السيارات.