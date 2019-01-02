20 بالمئة زيادة في أسعار مقاسم «الشيخ نجار».. والعجان: لن تؤثر في المستثمرين!

كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان لـ«الوطن» عن ارتفاع أسعار المقاسم الصناعية في المدينة مع بداية العام 2019 بنسبة 20%، وذلك بسبب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الأولية، حيث وصل سعر المتر المربع الواحد في نهاية 2018 إلى 15600 ليرة سورية، ليفتتح العام 2019 على سعر تقديري بنحو 18500 ليرة.

وأوضح عجان أن هذا الارتفاع في أسعار المقاسم الصناعية لن يؤثر في رغبة المستثمرين بإقامة مشاريع استثمارية جديدة في المدينة وتخصيصهم بمقاسم جديدة، لكون السعر النهائي للمقسم لا يشكل على أرض الواقع أكثر من 10% من قيمة المقسم الصناعي الحقيقية، أو من التكلفة الإجمالية للمشروع الاستثماري.

ولفت إلى أن هذا التغيير في سعر المقاسم الصناعية لن يغير من المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والصناعيين حيث يستمر العمل بها، إذ يسدد المستثمر نسبة 20% من قيمة المقسم ويقسط باقي المبلغ على 14 قسطاً ضمن 7 سنوات، وبالتالي فهي لا تشكل أي عائق للمستثمر في إقامة مشروعه الاستثماري، وما يزال سعر المقسم الصناعي في الشيخ نجار منخفضاً ومشجعاً، مع الإشارة إلى أن المستثمر يستلم المقسم الصناعي مجهزاً بالبنى التحتية كاملة من خطوط الهاتف وتمديدات المياه والكهرباء والصرف الصحي، حيث تكون كلها واصلة إلى الأرض المخصصة لإقامة البناء عليها ويبقى على المستثمر البدء ببناء معمله وربطه بالبنى التحتية.

ونوه بأن بناء المنشآت الصناعية يتم وفق ما يناسب الصناعة المخصصة لها وضمن شروط نظام ضابطة البناء كالالتزام بالوجائب والارتفاعات، حيث يتم منح الاستثناء لارتفاعات لصناعات معينة كالمطاحن أو معامل الأدوية أو استثناءات بالمساحة لصناعات معينة كالصناعات البيتونية.