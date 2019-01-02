سكان العاصمة أنفقوا 2.2 مليار على المازوت منذ بداية الشتاء

كشف مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن فرع محروقات دمشق وزع منذ بداية الموسم نحو 11.8 مليون لتر من مادة مازوت التدفئة أي إن التوزيع استهدف 55.4 ألف عائلة.

وبحسبة بسيطة، نجد أن سكان دمشق دفعوا لـ«محروقات» قرابة 2.2 مليار ليرة ثمن مازوت منذ بداية الموسم على أساس سعر اللتر 185 ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أسعد أن فرع محروقات دمشق مستمر بتوزيع مادة مازوت التدفئة على المواطنين، مشيراً إلى أنه خلال شهر كانون الأول الماضي ازداد الطلب على المادة وتم توزيع ما يقرب من 4.1 ملايين لتر.

وأشار أسعد إلى أن مخصصات مدينة دمشق من مادة التدفئة مفتوحة وأن شركة المحروقات قادرة على تغطيــة حاجـــة المحافظــة مهمــا كــانت الكمية، مبيناً أن الفرع قادر على تزويد بين 1500 إلى 2000 عائلة يومياً بالمادة علماً أنه لم يصل الطلب للتزود لهذا الرقم.