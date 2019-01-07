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نجا بأعجوبة بعدما سار فوقه قطار

| وكالات

الثلاثاء, 08-01-2019

نجا رجل مشرد (68 عاماً) بأعجوبة في مدينة نيويورك الأميركية، بعد أن مر فوقه قطار مترو الأنفاق، بينما كان يحاول التقاط بعض من الطعام.
ونشر موقع «ديلي ميل» البريطاني قصة هذا الرجل، حيث أشار الى أنه بعدما قفز رمى له صديق كيساً من الطعام من المنصة المقابلة، وعندما التقط الكيس جاء القطار بسرعته الكاملة، ليتصرف الرجل بسرعة بديهة كبيرة، ويضغط نفسه في المسافة أسفل الرصيف ويفصل بينه وبين القطار سنتيمترات قليلة. وقد أُصيب الحاضرون أيضاً بالصدمة لمشاهدة الواقعة.
وقال بيدرو كروز، الذي حاول رمي كيس الطعام إنه «لوهلة انعصر قلبي حزناً على فقدان رفيقي الوحيد في الحياة، لكني كدت أطير فرحا عندما وجدته سليماً معافى».

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