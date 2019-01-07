بضائع بمليار ليرة و277 ألف راكب نقلت على سكك

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن الخطوط الحديدية في طرطوس نقل البضائع نحو 650 ألف طن (تحميل 474501 طن- تفريغ 171327 طناً) بإيرادات بلغت ملياراً و28 مليون ليرة، وبلغ عدد الركاب المنقولين بين طرطوس واللاذقية 277058 راكباً بإيراد بلغ 30 مليون ل.س.

وبيّن تقرير تتبع العمل في وزارة النقل (والذي وصل إلى «الوطن» نسخة منه) عن زيادة مضاعفة في عمل خلال العام 2018 التي وصلت إلى نسبة إنجاز 161 بالمئة مقارنة مع العام السابق 2017.

وأشار التقرير إلى إشراف فرع طرطوس بالتعاون مع الورش المركزية المتخصصة في حلب بإجراء كل أعمال التعمير والصيانة والإصلاح للقاطرات والعربات والصهاريج والشاحنات وآليات الصيانة والروافع وفق الإمكانيات المتاحة.

إضافة إلى القيام بالإشراف على تنفيذ محطات تفريغ الحصويات في محطات سمريان وبانياس وشربيت بقيمة 1.5 مليار ليرة بالتعاون مع فرع الإسكان العسكري، والإشراف على تنفيذ أعمال تطويل رصيف الركاب وإعادة التأهيل في محطة طرطوس بقيمة 38 مليون ليرة مع الإسكان العسكري أيضاً، كما أنه بصدد الإعلان عن تنفيذ أعمال تعمير 20 عربة ركاب بعد النجاح الذي حققه في تنفيذ نموذجي تعمير عربة ركاب وصهريج فوسفات في العام الماضي.

وأعاد التقرير نسبة التنفيذ إلى تضافر جهود العاملين وتحديهم لكل صعوبات الحرب وخاصةً استمرار العمل بصيانة وتأهيل المعدات والعربات والقاطرات قي ظل الحصار الظالم والعقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع النقل، الأمر الذي بادله العمال بالبحث عن كل الحلول والبدائل التي تبقي العمل مستمراً والحفاظ على جاهزية التشغيل في ورشات الفرع كافة.