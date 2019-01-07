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السيدة أسماء الأسد تلتقي أوائل الأولمبياد العلمي السوري على المستوى الوطني

| الوطن

الثلاثاء, 08-01-2019

التقت السيدة أسماء الأسد أمس الفائزين الأوائل في الأولمبياد العلمي السوري على المستوى الوطني، بعد تفوقهم في الاختبار المركزي لهذا العام، ضمن اختصاصات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، المعلوماتية وعلم الأحياء.
وقالت «الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية» والتي عرضت عدداً من صور لقاء السيدة أسماء والطلبة الفائزين: إن طلاب سورية يستمرون بتحدي أنفسهم وتطوير قدراتهم، ليتميزوا ويثبتوا أن طريق العلم والمعرفة هو سلاحهم الأقوى للمساهمة في بناء مستقبل بلدهم.
وأشارت الصفحة «الرئاسية» إلى أن عدد الطلاب المشاركين في الاختبار المركزي لـ«الأولمبياد العلمي السوري» لهذا العام بلغ 369 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات، وتم أول من أمس تتويج الفائزين منهم على المستوى الوطني على مسرح دار الأوبرا، حيث ينضم إلى الفريق الوطني بناءً على نتائج الاختبار 10 طلاب جدد من كل اختصاص من الاختصاصات الخمسة.

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