الأمطار تبشر بمحصول جيد للقمح … مليون هكتار قمحاً و1.3 مليون شعيراً زرعت حتى الآن … قضماني: المساحات تجاوزت ما زرع في الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تحسن الأمطار

كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني أن المساحات المزروعة بمحصول القمح تجاوزت حتى تاريخه مليون هكتار في جميع المحافظات السورية من أصل الخطة البالغة 1796000 هكتار، في وقت كانت المساحات المزروعة من المحصول نفسه وفي الفترة نفسها في العام الماضي 926 ألف هكتار، ما يبشر بمحصول قمح جيد بالترافق مع إزدياد الهوطولات المطرية.

وبيّن قضماني في تصريحه لـ«الوطن» أن نسبة المنفذ 57 بالمئة من الخطة الزراعية لهذا المحصول التي شهدت أكبر نسبة تنفيذ لها في إدلب بلغت 91 بالمئة حيث تجاوزت المساحة المزروعة في القمح هناك 65500 هكتار على حين كانت أقل نسبة تنفيذ في اللاذقية لم تتجاوز 28 بالمئة من المساحة المخططة التي بلغت 2900 هكتار من أصل 107 آلاف هكتار مما هو مخطط.

ومن حيث المساحة أوضح قضماني أن الحسكة حازت المرتبة الأولى في المساحات المزروعة بـ 421 ألف هكتار تلتها حلب 158 ألف هكتار ثم الرقة 140 ألف هكتار ، مضيفا: إجمالي المساحة المزروعة بشكل مروي 427187 هكتاراً من أصل الخطة البالغة 891600 هكتار وبنسبة تنفيذ 48 بالمئة أما ما تم تنفيذه بشكل بعل فقد بلغ 591823 هكتاراً من أصل ما هو مخطط 904407 هكتار وبنسبة 65 بالمئة، منوهاً بأن المحافظة الوحيدة التي ليس فيها زراعة قمح مروي هي اللاذقية وأعلى محافظة في الزراعة المروية الحسكة 126 ألف هكتار تليها الرقة 100 ألف هكتار.

وعن زراعة محصول الشعير قال قضماني: بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير حتى تاريخه 1280181 هكتاراً من أصل ما هو مخطط 1497339 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 85 بالمئة يقابله في العام الماضي وعن الفترة الزمنية نفسها زراعة 1111527 هكتاراً وتشكل المساحة البعلية الأكبر في زراعة محصول الشعير حيث بلغت المساحة المزروعة بالشعير البعل 1216114 هكتاراً من أصل الخطة البالغة 1435746 هكتاراً وبنسبة 85 بالمئة مما هو مخطط أما الشعير المروي فكانت النسبة المخططة 61593 هكتاراً نفذ 64067 هكتاراً وبنسبة 104 بالمئة وتأتي الحسكة في المرتبة الأولى في زراعة الشعير المروي والبعل وحلب في المرتبة الثانية والرقة في المرتبة الثالثة والمحافظة التي حققت خطتها في زراعة الشعير البعل والمروي وتجاوزت الخطة هي الحسكة بنسبة 120 بالمئة تلتها الغاب وحماة.

وعن نسب تنفيذ الزراعة للمحاصيل البقولية والغذائية بيّن مدير الإنتاج النباتي أنها بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبقوليات 88722 هكتاراً من أصل ما هو مخطط 289698 هكتاراً وبنسبة تنفيذ إجمالية إلى ما هو مخطط 31 بالمئة ويقابل هذه المساحة وعن الفترة نفسها من العام الماضي 97380 هكتاراً، وتأتي الرقة في المرتبة الأولى في زراعة البقوليات حيث زرعت ما هو نسبته 257 بالمئة عما هو مخطط وبمساحة 1500 هكتار، وهناك محافظتا السويداء وطرطوس لم تزرع فيهما أي مساحة بالبقوليات، ومن حيث المساحة كانت الحسكة في المرتبة الأولى بمساحة 29600 هكتار واقتصرت مساحة الحسكة على زراعة العدس فقط وبلغت مساحة العدس المزروعة على مستوى القطر 64379 هكتاراً بنسبة 22 بالمئة وكانت الحسكة أولاً وحلب ثانياً وغابت زراعة العدس عن عدد من المحافظات منها درعا والقنيطرة وطرطوس والرقة، على حين تمت زراعة 5496 هكتاراً بالحمص احتلت حلب المركز الأول 2800 هكتار وغابت زراعة الحمص عن الحسكة والسويداء وريف دمشق والقنيطرة وطرطوس ودير الزور والرقة.

أما ما يتعلق بزراعة الفول الحب فكانت المساحة المزروعة حتى تاريخه 14315 هكتاراً النصيب الأكبر لحلب 6800 هكتار وغابت زراعة الفول الحب عن الحسكة وطرطوس واللاذقية، وتمت زراعة 4532 هكتاراً بمحصول البازلاء الحب جاءت درعا في المرتبة الأولى 2429 هكتاراً، وغابت زراعة البازلاء عن محافظات الحسكة وحلب وريف دمشق والقنيطرة وطرطوس واللاذقية.

وعن زراعة المحاصيل الطبية والعطرية قال قضماني: تمت زراعة 20471 هكتاراً من أصل الخطة البالغة 76009 هكتارات وبنسبة تنفيذ 27 بالمئة حيث كانت حلب في المركز الأول في زراعة هذه المحاصيل وغابت عن الحسكة وطرطوس، حيث تمت زراعة 16109 هكتارات بالكمون و1222 هكتاراً باليانسون و1270 هكتاراً بحبة البركة و1870 هكتاراً بالكزبرة ولم تزرع أي مساحة بالشمرة علماً أنها واردة في الخطة بمساحة 1390 هكتاراً.