شؤون محلية

سدود اللاذقية تتجاوز الحجم الطبيعي للمخازين … سبعة سدود تعمل بالمفيض المائي نتيجة الأمطار منذ أسبوع

| اللاذقية - عبير سمير محمود

الأربعاء, 09-01-2019

بدأ المفيض المائي بالعمل في سبعة سدود على مستوى محافظة اللاذقية نتيجة الأمطار التي تشهدها المحافظة منذ نحو أسبوع، لتتجاوز مستويات التخزين المستوى الطبيعي فيها، بحسب ما أعلنت مديرية الموارد المائية.
ولفت مصدر في المديرية إلى أن المفيض يعمل في سدود خربة الجوزية وبللوران وكرسانا والجوزية والقنجرة وبحمرا والسرفقية، لافتاً إلى أن حجم التخزين وصل في سد بيت القصير إلى المستوى الطبيعي.
وبحسب المصدر فإن جميع السدات المائية المستثمرة من المديرية يعمل فيها المفيض وهي السفرقية وبعمرين والقلعة والدفلة.
وفي سد تشرين، بلغت نسبة التخزين 187.2 مليون متر مكعب، من إجمالي حجم التخزين الطبيعي 210 ملايين متر في وقت يصل الوارد المائي إلى بحيرة السد إلى 76 متراً مكعباً في الثانية.
وأفاد تقرير صادر عن مديرية الموارد المائية، بأن حجم التخزين في سدود اللاذقية الـ14، بلغ 266 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي البالغ 366.4 مليون متر مكعب، مبيناً أنه وخلال الفترة ذاتها من العام الماضي كانت نسبة التخزين 152 مليون متر مكعب، وبنسبة تخزين تجاوزت 72%.
وبيّن التقرير- الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – العمل على تأهيل سد الحفة، بهدف تعزيل الطمي من الحيرة وتأهيل السد ومنشأته لتأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية وإرواء الأراضي الزراعية المجاورة، لافتاً إلى أن القيمة العقدية للمشروع تصل إلى 392 مليون ليرة سوريّة.
وعن مشروع سد فاقي حسن، بيّن التقرير أن هدف المشروع وغايته تخزين 1.776 مليون متر مكعب بهدف تأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية وإرواء مساحة 300 هكتار، وتصل التكلفة التقديرية للمشروع بعد إضافة التوازن السعري إلى 6.1 ملايين ليرة سوريّة، مبيناً أن نسبة الإنجاز وصلت حتى شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين إلى 38%، إذ تم تجهيز المقلع الصخري والانتهاء من تنفيذ أعمال الحفريات وحفريات الأكتاف للسد بنسبة 70%، إضافة إلى تنفيذ بلاطات الحقن للسد بنسبة 50% مع حقن 50 بئراً من أصل 376 بئراً.
وعن السدات المائية، لفت التقرير إلى أنه وضمن مشروع الحصاد المائي تم تنفيذ 4 سدات مائية خلال عام 2018، ليصبح الإجمالي 7 سدات مائية، وهي سد بعمرين، سدة بخاسون، سدة الخارون، سدة الدفلة، سدة القلعة، سدة السفرقية، سدة خرايب سالم.

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