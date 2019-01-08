شؤون محلية

«نورما» تؤلم حمضيات الساحل … رئيس اتحاد فلاحي طرطوس:نطالب بسرعة حصر الأضرار والتعويض على الفلاحين

| طرطوس- الوطن

الأربعاء, 09-01-2019

وكأن فلاحي طرطوس كان ينقصهم «تنين نورما» لكي يكمل ما بدأه (تنين عجزنا) عن تصريف الحمضيات وتقاعس الحكومة عما وعدت به في هذا المجال(إذن من طين وأخرى من عجين حتى الآن).. ولم تسلم الزراعات المحمية من هذا المصاب الكبير نتيجة العاصفة المطرية وما رافقها من رياح قوية وصلت سرعتها إلى نحو /75/ كم بالساعة.
وشملت الأضرار سهلي عكار ويحمور بطرطوس والقلوع وحريصون ببانياس والعديد من المناطق الأخرى.
وناشد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة مضر أسعد الجهات المعنية الإسراع بالتعويض للفلاحين المتضررين موضحاً أن هذه الأضرار الكبيرة التي أصابت أشجار البرتقال والبيوت المحمية سببها الأمطار الغزيرة الهاطلة التي عجزت مجاري المياه عن تصريفها فغمرت مساحات واسعة من الأراضي وكذلك سرعة الرياح الكبيرة (التنين) التي تسببت بتخريب الكثير من البيوت البلاستيكية في سهل يحمور والقلوع وحريصون في بانياس.
أما فيما يخص حجم وقيمة المحاصيل المتضررة أشار أسعد إلى أن هذا الإحصاء تقوم به الزراعة ونتمنى أن يتم ذلك بسرعة ليصار لاحقا إلى تعويض المزارعين عن خسائرهم الكبيرة.
وفي اتصالات هاتفية تحدث عدد من الفلاحين لـ«الوطن»عن الخراب الذي لحق حتى بحديد العديد من بيوتهم البلاستيكية وتطاير شرائح البلاستيك إضافة إلى تلف المزروعات التي بداخلها والتي تشكل البندورة الزراعة الأكبر فيها إضافة إلى الخيار والباذنجان والفليفلة والكوسا…
وأيضاً ما تسببت به العاصفة على أشجار الحمضيات في تلك المناطق حيث تساقطت الثمار تحت أمها كما حدث منذ نحو الشهر ما دفع هؤلاء المزارعين للاستغاثة وطلب التعويض حتى عن أحلامهم التي تلاشت للأسف في المرة السابقة.
ويذكر أن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قام بجولة يوم أول أمس الإثنين وبرفقته رئيس اتحاد فلاحي المحافظة ومدير الزراعة وبقية الجهات المعنية متفقدا بساتين المتضررين في منطقة سهل ميعار ووجه مديرية الزراعة بالإسراع بحصر الأضرار ليتم رفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المزارعين المستحقين.
بدوره بين مدير الأرصاد الجوية بطرطوس محمود مبارك بأن الفعالية الجوية مستمرة في المحافظة وقد تنشط وتستمر حتى صباح اليوم وقد تصل سرعة الرياح إلى /80/ كم بالساعة وتكون مصحوبة بالثلوج على ارتفاع /700/ م.
وبين مبارك أن الهطولات المطرية جيدة في كافة مناطق المحافظة وكادت تصل إلى معدلها السنوي في أغلبها فشهدت منطقة حصن سليمان أغرز هطولات مطرية وصلت إلى /84/ ملم خلال اليومين الماضيين لتصل كمية الأمطار المتساقطة فيها منذ أيلول وحتى اليوم 1125/ ملم وبلغت كمية الهطول في منطقة صافيتا /85/ ملم ونصفاً ليصبح الهطل هذا الموسم /934، 4/ ملم من أصل 1066 ملم ومشتى الحلو /87 ملم ليصل الهطل إلى /931/ ملم من أصل /1365/ ملم وبانياس /57/ ملم لتصبح بالكامل /776/ملم من أصل /928/ ملم وطرطوس /39، 3/ ملم لتصبح الهطولات /773، 5/ ملم من أصل /848/ ملم والدريكيش /71/ ملم ومجموع الهطولات /940/ ملم من أصل 1293/ ملم.
يشار إلى أنه ومع استمرار العاصفة المطرية والثلجية والهوائية التي تضرب محافظة طرطوس منذ ثلاثة أيام تستمر الإدارة العامة للموانئ بإغلاق مرفأي طرطوس واللاذقية وكافة الموانئ على امتداد الشاطئ السوري وفق ما صرح به مدير عام الموانئ لـ«الوطن»العميد أكرم إبراهيم، وأن العاصفة بلغت ذروتها أمس الثلاثاء وأن المديرية اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الأضرار في الموانئ والسفن والزوارق وأنه نتيجة ذلك لم تحصل أي حالات جنوح ولا أي أضرار بها وبطواقمها.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 09-01-2019

اقترحنا على الحكومة رفع طبيعة العمل والاختصاص للمهندسين الموظفين … القطيني لـ«الوطن»: 15 ألف مهندس غادروا البلاد ومنحنا قروضاً حتى 400 مليون للمكاتب المتضررة

الأربعاء, 09-01-2019

لجنة وزارية تناقش مشاريع حماة … النداف: ربط التنفيذ المالي مع المادي بحيث تكون المبالغ المنفقة على التنفيذ متوافقة مع نسب الإنجاز

الأربعاء, 09-01-2019

التعليم العالي تنهض لمعالجة واقع المدن الجامعية وتدرس تحويلها إلى هيئات مستقلة … واصل لـ«الوطن»: 700 طالب خالفوا في السكن الجامعي في دمشق خلال عام

الأربعاء, 09-01-2019

رغم امتلاكها لمشاريع سياحية بـ38 ملياراً.. سياحة السويداء تفتقد شرطة سياحية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock