«نورما» تؤلم حمضيات الساحل … رئيس اتحاد فلاحي طرطوس:نطالب بسرعة حصر الأضرار والتعويض على الفلاحين

وكأن فلاحي طرطوس كان ينقصهم «تنين نورما» لكي يكمل ما بدأه (تنين عجزنا) عن تصريف الحمضيات وتقاعس الحكومة عما وعدت به في هذا المجال(إذن من طين وأخرى من عجين حتى الآن).. ولم تسلم الزراعات المحمية من هذا المصاب الكبير نتيجة العاصفة المطرية وما رافقها من رياح قوية وصلت سرعتها إلى نحو /75/ كم بالساعة.

وشملت الأضرار سهلي عكار ويحمور بطرطوس والقلوع وحريصون ببانياس والعديد من المناطق الأخرى.

وناشد رئيس اتحاد فلاحي المحافظة مضر أسعد الجهات المعنية الإسراع بالتعويض للفلاحين المتضررين موضحاً أن هذه الأضرار الكبيرة التي أصابت أشجار البرتقال والبيوت المحمية سببها الأمطار الغزيرة الهاطلة التي عجزت مجاري المياه عن تصريفها فغمرت مساحات واسعة من الأراضي وكذلك سرعة الرياح الكبيرة (التنين) التي تسببت بتخريب الكثير من البيوت البلاستيكية في سهل يحمور والقلوع وحريصون في بانياس.

أما فيما يخص حجم وقيمة المحاصيل المتضررة أشار أسعد إلى أن هذا الإحصاء تقوم به الزراعة ونتمنى أن يتم ذلك بسرعة ليصار لاحقا إلى تعويض المزارعين عن خسائرهم الكبيرة.

وفي اتصالات هاتفية تحدث عدد من الفلاحين لـ«الوطن»عن الخراب الذي لحق حتى بحديد العديد من بيوتهم البلاستيكية وتطاير شرائح البلاستيك إضافة إلى تلف المزروعات التي بداخلها والتي تشكل البندورة الزراعة الأكبر فيها إضافة إلى الخيار والباذنجان والفليفلة والكوسا…

وأيضاً ما تسببت به العاصفة على أشجار الحمضيات في تلك المناطق حيث تساقطت الثمار تحت أمها كما حدث منذ نحو الشهر ما دفع هؤلاء المزارعين للاستغاثة وطلب التعويض حتى عن أحلامهم التي تلاشت للأسف في المرة السابقة.

ويذكر أن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى قام بجولة يوم أول أمس الإثنين وبرفقته رئيس اتحاد فلاحي المحافظة ومدير الزراعة وبقية الجهات المعنية متفقدا بساتين المتضررين في منطقة سهل ميعار ووجه مديرية الزراعة بالإسراع بحصر الأضرار ليتم رفعها إلى الجهات المختصة لتعويض المزارعين المستحقين.

بدوره بين مدير الأرصاد الجوية بطرطوس محمود مبارك بأن الفعالية الجوية مستمرة في المحافظة وقد تنشط وتستمر حتى صباح اليوم وقد تصل سرعة الرياح إلى /80/ كم بالساعة وتكون مصحوبة بالثلوج على ارتفاع /700/ م.

وبين مبارك أن الهطولات المطرية جيدة في كافة مناطق المحافظة وكادت تصل إلى معدلها السنوي في أغلبها فشهدت منطقة حصن سليمان أغرز هطولات مطرية وصلت إلى /84/ ملم خلال اليومين الماضيين لتصل كمية الأمطار المتساقطة فيها منذ أيلول وحتى اليوم 1125/ ملم وبلغت كمية الهطول في منطقة صافيتا /85/ ملم ونصفاً ليصبح الهطل هذا الموسم /934، 4/ ملم من أصل 1066 ملم ومشتى الحلو /87 ملم ليصل الهطل إلى /931/ ملم من أصل /1365/ ملم وبانياس /57/ ملم لتصبح بالكامل /776/ملم من أصل /928/ ملم وطرطوس /39، 3/ ملم لتصبح الهطولات /773، 5/ ملم من أصل /848/ ملم والدريكيش /71/ ملم ومجموع الهطولات /940/ ملم من أصل 1293/ ملم.

يشار إلى أنه ومع استمرار العاصفة المطرية والثلجية والهوائية التي تضرب محافظة طرطوس منذ ثلاثة أيام تستمر الإدارة العامة للموانئ بإغلاق مرفأي طرطوس واللاذقية وكافة الموانئ على امتداد الشاطئ السوري وفق ما صرح به مدير عام الموانئ لـ«الوطن»العميد أكرم إبراهيم، وأن العاصفة بلغت ذروتها أمس الثلاثاء وأن المديرية اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الأضرار في الموانئ والسفن والزوارق وأنه نتيجة ذلك لم تحصل أي حالات جنوح ولا أي أضرار بها وبطواقمها.