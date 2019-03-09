«باربي» تحتفل بعيد ميلادها الـ60

تحتفل باربي، الدمية المشهورة عالمياً، بعيد ميلادها الـ60 بمجموعات جديدة تجسد نماذج حقيقية يحتذى بها ومهناً ما زالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد. ويعد هذا جزءاً من تطور باربي على مدى عشرات السنين منذ ظهورها لأول مرة في معرض الدمى في نيويورك في الـ9 من آذار عام 1959.

واحتفالاً بهذه المناسبة صنعت شركة «ماتيل» نسخاً من باربي لـ20 امرأة تمثل إلهاماً لأخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية، نعومي أوساكا، إلى عارضة الأزياء والناشطة البريطانية، أدوا أبواه. وطرحت الشركة أيضاً 6 دمى تمثل رائدة فضاء، وقائدة طائرة، ولاعبة قوى، وصحفية، وسياسية، وإطفائية، وكلها مجالات قالت شركة «ماتيل» إن النساء لم تمثل فيها بالقدر الكافي.