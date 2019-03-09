تغييرات تطول مدير الغاز في دمشق وريفها … الشيخ لـ«الوطن»: وصول ناقلتي غاز بحمولة 5 آلاف طن

كشفت مصادر «الوطن» في وزارة النفط والثروة المعدنية عن إجراء حركة تغييرات على مستوى عمليات الغاز ضمن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية (محروقات) ووفقاً للمصادر فإن التغييرات طالت فروع الغاز في كل من دمشق وريفها، إضافة إلى مدينة حلب حيث تم نقل نائل علاف من مدير إدارة عمليات تتبع الغاز إلى مدير فرع الغاز في دمشق وريفها وذلك بدلاً من منصور طه وتعيين أحمد حسون مديراً لعمليات الغاز والذي كان يشغل منصب مدير عمليات الإنتاج والتي أصبح حسن البطل مديراً لها، كما تمت إقالة مدير فرع الغاز في مدينة حلب وتعيين بديل عنه.

وفي السياق كشف رئيس جمعية معتمدي الغاز في دمشق صبري الشيخ عن وصول ناقلتي غاز نهاية الأسبوع الماضي تحملان ما يقارب 5 آلاف طن من الغاز المنزلي.

وتوقع الشيخ في تصريح لـ«الوطن» أن يؤدي ذلك إلى إزالة الاختناقات الحاصلة نتيجة الطلب المتزايد على المادة خلال الفترة الماضية متوقعاً أيضاً أن تصبح المادة بمتناول المستهلك مباشرة في منافذ بيعها مع نهاية الأسبوع الحالي أو خلال الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

وأوضح الشيخ أن تراجع استخدام المستهلكين للغاز المنزلي في التدفئة نتيجة تحسن الطقس إضافة إلى وصول دفعات جديدة من المادة يضاف إليها الإنتاج المحلي سيؤدي حكماً إلى توافر المادة لدى معتمدي توزيع المادة.

ولفت الشيخ أن عمليات التعبئة سواء من القطيفة أم عدرا تتم بسلاسة بين سيارات العاصمة وسيارات الريف ولكن لكون الريف أكثر اتساعاً فإن عمليات التعبئة تذهب لصالح الريف بنسبة الضعف مبيناً أنه يوم الخميس تمت تعبئة 20 سيارة لدمشق و40 سيارة لريف دمشق أي ما يعادل 42 ألف أسطوانة غاز منزلي.

وبين الشيخ أن عمليات توزيع المادة على المعتمدين في العاصمة تتم كل عشرة أيام في حالات الاعتماد على الإنتاج المحلي فقط لكن الفترة تتقلص إلى النصف تقريباً عند وصول توريدات جديدة، موضحاً أن نسبة توافر المادة من احتياجات مستهلكي المادة تصل إلى أقل من النصف وترتفع إلى 70% عند وصول توريدات جديدة، لافتاً إلى أن محافظة دمشق توزع نحو 5 آلاف أسطوانة عن طريق لجانها فيما يتم التوزيع في الريف عن طريق البلديات وفقاً للطلبات المقدمة منها.