النجباء العراقية: مستمرون في الدفاع عن العراق وسيادته وحقوقه … الحكيم: نرفض وجود القواعد العسكرية الأميركية على أراضينا

قال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، عمار الحكيم، أمس السبت، إنه يرفض وجود القواعد العسكرية الأميركية في العراق.

وأوضح خلال كلمة بحفل تأبين عمه محمد باقر الحكيم «نحن نؤكد على عدم السماح بتحول العراق منطلقاً للعدوان على جيرانه، ونرفض وجود قواعد عسكرية دائمة». وأضاف الحكيم زعيم «تيار الحكمة» أيضاً أن: «داعش مازال موجوداً، نحن بحاجة ملحة للاتفاق على إستراتيجية وطنية جامعة وموحدة»، مشيراً إلى أن «استمرار المشروع الوطني يتطلب منا مغادرة اختلافاتنا والتوجه لتبني أولويات شعبنا».

وفي سياق متصل أكدت حركة النجباء العراقية استمرار الحركة في الدفاع عن العراق وسيادته الوطنية رغم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على الحركة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في مؤتمر صحفي في مقر وكالة أنباء فارس الإيرانية في طهران أمس: «لن نتراجع عن الدفاع عن السيادة العراقية ولن نساوم على حقوقنا» مشيراً إلى أن الشعب العراقي أفشل مخططات الولايات المتحدة بفضل حكمته ووعيه.

ولفت الموسوي إلى إخفاق المحاولات والمساعي الأميركية لاستنزاف دول المنطقة ومحور المقاومة عبر استخدام التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» وغيره التابعة لتنظيم القاعدة، منبهاً إلى أن المنطقة تواجه العديد من التحديات والمؤامرات بما في ذلك صفقة القرن وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وكان الموسوي أكد في تصريح له الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة لا تمتلك شرعية لاتهام الحركة بالإرهاب وإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن القرار الأميركي الجائر تجاه الحركة لا يتعدى حدود الحرب النفسية ولا يغير من الواقع شيئاً.