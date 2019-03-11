اقتراح إحداث محكمة «حراجية» … المهندسون الزراعيون يشكون عدم فعالية الأدوية الزراعية

اشتكى المهندسون الزراعيون بالقنيطرة من عدم فعالية الأدوية الزراعية، حيث أدى ذلك إلى تضرر موسم الزيتون والتفاح العام الماضي وتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، إضافة إلى غياب أنواع كثيرة من الأدوية من السوق المحلية، مطالبين بتأمين الأدوية ذات المواصفات والنوعية الجيدة والتي كانت تستخدم سابقا لما لها من فعالية.

وطالب المهندسون الزراعيون خلال مؤتمرهم بتعويض المزارعين عن الأضرار الناجمة على المنتجات والمشاريع الزراعية وخاصة مربي النحل الذين خسروا ملايين الليرات ولم يتم التعويض عليهم مادياً أو تقديم خلايا نحل لهم للتقليل من خسائرهم رغم مرور ست سنوات على وعود المعنيين، وكذلك ضرورة زيادة إنتاج الغراس المثمرة لسد حاجة المزارعين وزيادة الاستثمار من خارج المحافظة وجذب المستثمرين من أبناء المحافظات كون القنيطرة فقيرة بالاستثمارات بهدف تأمين فرص عمل لأبنائها.

وأكد المهندسون الزراعيون على أهمية إحداث محكمة حراجية وإلحاق العاملين بالحراج ضمن المهن الخطرة وتعزيز برامج التعاون بين هيئات البحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي والتوجه نحو استنباط أصناف زراعية تتناسب مع البيئة المحلية ونشر استخدام الطاقة البديلة للحد من استخدام المحروقات والكهرباء وإنشاء مركز لتربية وتطوير الأبقار الجولانية خوفا من انقراضها وتطوير الثروة الحيوانية ولاسيما أغنام العواس والحفاظ عليها نظراً لأهميتها الاقتصادية.

ومن أبرز مقترحات وتوصيات المهندسين الزراعيين إدخال تقنية إنبات الشعير في تغذية الثروة الحيوانية وتطبيق قانون التفرغ على جميع العاملين الزراعيين وتأمين اللقاحات من قبل الصحة الحيوانية بسيارة البراد من دمشق وذلك لصعوبة النقل ورفد القطاع الزراعي بالمهندسين نظراً للنقص بعددهم وتأمين آليات ثقيلة لتطوير القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي المحجرة والتوسط لدى وزارة الزراعة لإقامة محطات التنبؤ بالآفات الزراعية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار السياحي في المواقع الحراجية والغابات والتوسع في دراسة النباتات الطبية والعطرية والزيتية ونشرها بالمحافظة والتوسط لدى الوزارة لتشديد الرقابة على معامل تصنيع الأدوية واختبار جودة المادة الفعالة ونشاطها وحيويتها قبل تداولها في الصيدليات الزراعية وتفعيل مركز تحليل التربة العائد لمركز البحوث الزراعية وإدخال تقنية الناتو على مستوى وزارة الزراعة واستثمار المسطحات المائية في تربية الأسماك وتفعيل منشرة خلايا النحل.