جزائرلي: عودة الأهالي لمخيم اليرموك مرهونة بسلامة المساكن

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أن عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك مرهونة بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن لأن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع والبعض منها سليم، مشيراً إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.

وخلال اجتماع مجلس المحافظة أمس كشف جزائرلي أنه تم تشكيل لجنة لليرموك برئاسته وتم استلام المنطقة ولا يوجد أي تأخير، فاستلمت الجغرافيا بمساحة 220 هكتاراً وكذلك المركبات وكل المواقع. وبدت جلسة المجلس ساخنة بعض الشيء على غير المعتاد في دورات المجالس السابقة، فتكرر اعتراض العضو زياد الزايد على توزيع أعضاء المجلس على اللجان.