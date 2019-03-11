الأولى

جزائرلي: عودة الأهالي لمخيم اليرموك مرهونة بسلامة المساكن

| محمود الصالح

الثلاثاء, 12-03-2019

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق سمير جزائرلي أن عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك مرهونة بانتهاء اللجان الفنية من توصيف واقع المساكن لأن هناك مساكن مهدمة كلياً وبعضها متصدع والبعض منها سليم، مشيراً إلى أنه مع انتهاء التوصيف سيسمح للأهالي الذي يملكون مساكن سليمة بالعودة.
وخلال اجتماع مجلس المحافظة أمس كشف جزائرلي أنه تم تشكيل لجنة لليرموك برئاسته وتم استلام المنطقة ولا يوجد أي تأخير، فاستلمت الجغرافيا بمساحة 220 هكتاراً وكذلك المركبات وكل المواقع. وبدت جلسة المجلس ساخنة بعض الشيء على غير المعتاد في دورات المجالس السابقة، فتكرر اعتراض العضو زياد الزايد على توزيع أعضاء المجلس على اللجان.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 12-03-2019

السيدة أسماء الأسد تستمع من عائلات شهداء عن ظروفهم وأدق تفاصيل حياتهم

الثلاثاء, 12-03-2019

«الوطني الكردي» أخفق في توحيد «الأكراد»! … «التحالف الأميركي» يقتل خمسين مدنياً سورياً في الباغوز

الثلاثاء, 12-03-2019

المحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء, 12-03-2019

ترك آبادي: زيارة روحاني لدمشق قريبة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock