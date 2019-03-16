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البيض يهدد مستهلكيه بالموت

| وكالات

الأحد, 17-03-2019

يعد البيض من الوجبات الغذائية الأساسية للعديد من الأشخاص، ولكن يبدو أن تناوله قد تكون له آثار خطيرة على صحة القلب.
وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن أن الذين يتناولون البيض لديهم مخاطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب.
وقالت الدكتورة، نورينا ألين، المعدة المشاركة في الدراسة: «كجزء من نظام غذائي صحي، يحتاج الناس إلى استهلاك كميات أقل من الكوليسترول، حيث إن الذين يستهلكون كميات أقل من الكوليسترول لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب»، لكن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول وعلى وجه التحديد الصفار.
وحلل الباحثون خلال الدراسة، الوجبات الغذائية والنتائج الطبية لما يقارب 30 ألف مشارك لمدة 17.5 سنة في المتوسط.
وكشف التحليل أن الذين يتناولون ما بين 3 إلى 4 بيضات أسبوعياً، يعانون من مخاطر أعلى بنسبة 6 بالمئة لأمراض القلب، و8 بالمئة لخطر الوفاة، وحدد الباحثون، على وجه الخصوص، أن الكوليسترول الموجود في البيض قد يكون السبب.
ويعد صفار البيض واحداً من أغنى مصادر الكوليسترول الغذائي بين جميع الأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على نحو 186 ملليغراماً من الكوليسترول.
وقالت الدكتورة ألين: «لقد أظهرت دراستنا أنه إذا كان هناك شخصان يتبعان النظام الغذائي نفسه، وكان الفرق الوحيد بينهما هو البيض، فيمكن قياس تأثير استهلاك البيض مباشرة عبر أمراض القلب».

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