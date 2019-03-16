مدرب الجزيرة زوبع اليونس: عقدي انتهى وأنا جاهز للتجديد!

سارع مدرب رجال فريق الجزيرة زوبع يونس اليونس إلى نقل سعادته الكبيرة فور إعلان اتحاد الكرة تثبيت تأهل فريقه رسميا إلى دوري الأضواء في الوقت الذي كان الغضب والهيجان يغطي حي السريان بحلب حيث مقر النادي العرباوي واعترف المدرب الجزراوي في حديثه الخاص لـ«الوطن» من منزله في الحسكة أنه أمضى أجمل ليلة في حياته بعدما تبلغ من رئيس نادي الجزيرة قرار اتحاد اللعبة، وكشف اليونس أن عقده التدريبي مع فريقه انتهى منذ أيام قليلة وأنه بالتأكيد سيرحب بدعوة الإدارة له بتجديده، وناقلاً رغباته وجاهزيته لتقديم كل خبرته وجهوده للفريق الذي كان قد حقق معه عدة بطولات عمرية ويملك صداقات ومعرفة قريبة مع كل اللاعبين!

وأضاف اليونس أبشر ومنذ الآن جماهير نادينا بأننا لن نكون ضيوف شرف في الدوري الممتاز القادم وسنعمل إذا ما سارت الأمور وفق المتوقع وجددت عقدي التدريبي على إطلاق صيحتنا بقوة في الدوري خاصة إذا ما توافرت السيولة المالية اللازمة لتنفيذ ورقة إعداد لائقة للفريق وتم التحضير لذلك مبكراً، ونجحت مساعينا في إعادة تسعة لاعبين من نادينا هم يلعبون حاليا مع أندية محلية مختلفة وقد أثمرت اتصالاتنا المبكرة معهم عن وعود صادقه منهم بالعودة للنادي مع نهاية هذا الموسم والتوقيع فوراً بمبالغ مالية أقل بكثير من التي ينالونها حالياً مع فرقهم!

وفي الوقت الذي يقترب فيه دخول الفريق الجزراوي ملعب تشرين في الحسكة لمعاودة التدريبات بعد استراحة التأهل إلا أن الكابتن زوبع تمنى أن تنجح جهود إدارة النادي في كسب موافقة اتحاد اللعبة على خوض الجزيرة لمبارياته بدوري الموسم المقبل على ملعبه بالحسكة وإذا ما تعثر ذلك فالبديل الأقرب لنا هو ملعب دير الزور علما أن الجزيرة لم يلعب أي مباراة تجريبية استعدادا لخوضه مباريات تجمع دمشق بسبب اعتذار الفرق لبعد المسافات!

وكان اليونس منصفاً في شكر الكادر التدريبي الذي عاونه في صنع انجاز التأهل فقدم شكره لزميليه رضوان ناصو وصلاح حميد وقبلها إدارة النادي التي ما قصرت في دعم الفريق وضمن الإمكانيات المتاحة!