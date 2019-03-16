النقري لـ«الوطن»: المسابقة الأكبر حتى الآن بمشاركة 67 فريقاً وغطت جميع المسابقات … تأهل 12 فريقاً وطنياً إلى البطولة العربية للروبوت في لبنان

تأهل 12 فريقاً وطنياً إلى البطولة العربية للروبوت التي ستقام في لبنان منتصف نيسان القادم، وذلك من أصل 67 فريقاً من 20 نادياً للروبوت تنافسوا أمس لخمس ساعات في صالة تشرين الرياضية بدمشق ضمن البطولة الوطنية الخامسة للروبوت التي نظمتها هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجمعية كلمات اللبنانية لتعليم الروبوت.

وخلصت نتائج مسابقة المشاريع المفتوحة إلى فوز فرق إغري بوت من نادي إغري بوت، ووروبو مان من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية وروبو فونيكس من جامعة البعث.

وبالنسبة لمسابقة السومو، خلصت النتائج إلى فوز فريق الجمعية العلمية للمعلوماتية في اللاذقيةـ وفريق الجمعية في حمص، إضافة إلى فريق مدرسة سوا.

وفيما يخص سباق الروبوتات فاز فريق جينيوس، ونادي الحضارة، ونافذة الحياة.

أما مسابقة ماك اكس ففاز بها فريق أكاديمية سيرا روبو، وأيضا فاز نفس الفريق في سباق المتاهة

هذا وتم اختيار 3 فرق من المشاريع الجامعية، و3 فرق من مسابقة السومو، و3 فرق من سباق الروبوتات، إضافة إلى فريقين من ماك اكس العالمية وفريق من سباق المتاهة.

وأكد المنسق الوطني لأولمبياد الروبوتيك العالمي الدكتور مهيب النقري في تصريح لـ«الوطن» أن البطولة شملت مختلف الفئات العمرية، وضمت خمس مسابقات شملت مسابقة «المتاهة» للأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات ومسابقة «ماك اكس العالمية» للأطفال من عمر 9 إلى 11 سنة وسباق «الروبوتات» لليافعين من عمر 12 إلى 15 سنة و«مصارعة السومو» للروبوتات للشباب من عمر 16 إلى 18 سنة ومسابقة «المشاريع الجامعية» للطلاب الجامعيين من أعمار 19 إلى 25 سنة.

ولفت النقري إلى أن عدد المشاركين هذا العام ازداد بمعدل 10 فرق مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى الاهتمام الملموس بالبطولة الوطنية من هيئة التميز والإبداع ومختلف الجهات الداعمة، علما أن عدد المتأهلين ازداد اثنين هذا العام مقارنة مع 10 متأهلين العام الماضي، مضيفا: إن المسابقة تعتبر الأكبر لهذا العام وتميزت بانضمام جميع المسابقات وغطت جميع الأعمال، بمشاركة فريقين لبنانيين.

وأشار المنسق الوطني إلى أهمية البطولة في إضافة خبرات للأطفال واليافعين والشباب خبرات عالية المستوى في مجال الالكترونيات والبرمجة، ما يخلق الإبداع لديهم، ناهيك عن مساعدتهم على إبراز طاقاتهم وقدراتهم، علما أنه يعمل المشاركون خلال البطولة على تصميم وبرمجة روبوتات تتنافس بينها كما تهدف البطولة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم الروبوت ما يسهم في نشر ثقافة علوم الروبوت والمساعدة في تنمية وتعزيز مهارات تربوية علمية أساسية كالتفوق وحب التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة.

هذا ومثلت الفرق المشاركة كل من «نوادي الروبوتيك في جامعات البعث وطرطوس وحلب والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق، ودار الرحمة لرعاية الأيتام واليتيمات، ومدرسة سوا، والجامعة السورية الخاصة، والمركز الوطني للمتميزين، وأكاديمية سيرا روبو لتعليم الروبوتيك والرابطة الاجتماعية والأدبية وجمعية نافذة للحياة في يبرود ونادي الروبوتيك في بطريركية الروم الأرثوذوكس في طرطوس، ومركز الحضارة الدولي، ونادي روبولات وكوكب عبقر وجينيوس ونواد للروبوتيك في حمص واللاذقية إضافة إلى نادي الهرمل للروبوت والمشاريع العلمية من لبنان».