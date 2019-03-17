«النسيجية» تبيع بـ6.8 مليارات ليرة في ثلاثة أشهر من 2019

أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقريرها الربعي المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية من انتاج ومبيعات ومخزون لغاية ا/3/2019، ذكر أن الإنتاج السلعي الفعلي لإجمالي شركات المؤسسة بالأسعار الجارية بلغ نحو 5.96 مليارات ليرة مقابل 14.85 مليار ليرة المخطط، وبنسبة تنفيذ مقدارها 40 بالمئة.

وقد بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للشركات التابعة للمؤسسة 6.85 مليارات ليرة مقابل 14.85 مليون ليرة المخطط، بنسبة تنفيذ مقدارها 46 بالمئة، وبمعدل تطور قدره 178 بالمئة مقارنة مع قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للفترة نفسها من العام الماضي.

وبخصوص مخزون الإنتاج الجاهز للبيع، فقد ذكر التقرير أن قيمة المخزون بلغت أول المدة 24.54 مليار ليرة لإجمالي الشركات التابعة، مع الإشارة إلى وجود اختلاف مع بيانات 2018 حيث كان مخزون آخر المدة نحو 24.7 مليار ليرة، بينما بلغت قيمة مخزون آخر المدة 22.7 مليار ليرة، وقد تركز المخزون في شركات الخيوط القطنية في اللاذقية بقيمة 3.8 مليارات ليرة، والساحل للغزل 6.6 مليارات ليرة، وجبلة للغزل 4.2 مليارات ليرة، وحماة للخيوط القطنية 376 مليون ليرة، والوليد للغزل 1.86 مليون ليرة، والخماسية 893 مليون ليرة، والدبس 2.6 مليار ليرة، ونسيج اللاذقية 1.7 مليار ليرة، والشرق للألبسة الداخلية 1.1 مليار ليرة، والصوف والسجاد 553 مليون ليرة، ووسيم 143 مليون ليرة، والنايلون 474 مليون ليرة.

وأشار التقرير بخصوص الخطة الاستثمارية إلى أن قيمة الاعتمادات المرصدة في الخطة الاستثمارية للمؤسسة لعام 2019 قد بلغت 2.17 مليار ليرة ولم ينفق منه شيء فعلياً.

وعن أهم المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية للعام الحالي فقد أوضح التقرير أن تركيب خط لإنتاج أقمشة الجينز باعتماد قدره 500 ألف ليرة؛ لا تزال العروض المقدمة قيد الدراسة، إضافة إلى مشروع شراء نول سجاد مع متمماته لمصلحة معمل سجاد السويداء باعتماد قدره 50 مليون ليرة وقد تم رفع مشروع العقد لرئاسة مجلس الوزراء للتصديق عليه.

ومن المشروعات أيضاً مشروع لبناء مستودع مركزي بطاقة تخزينية 5 آلاف طن من الأقطان المحلوجة في شركة الساحل للغزل وقد تم إعداد الدراسات والأضابير لتنفيذ المشروع من العام الماضي.

وبيّن التقرير أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تضم نحو 25 شركة، موزعة بين 9 شركات غزل، و8 شركات نسيج، و8 شركات مختلفة، وقد تضررت هذه الشركات خلال الأزمة، فقبلها كان هناك فقط شركتان متوقفتان، وخلالها توقفت نحو 11 شركة عن العمل.