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أميركية تلد 6 أطفال في دقائق معدودة

| وكالات

الثلاثاء, 19-03-2019

نشرت صفحة مستشفى توليد «The Woman›s Hospital of Texas‎» نبأ إنجاب إحدى ساكنات ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية ستة أطفال في تسع دقائق فقط.
وأنجبت تيلما تشاياكا فتاتين وأربعة أولاد. ويتراوح وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 غرام.
وأكد أطباء مستشفى التوليد أن حالة الوالدة جيدة جداً رغم حملها وولادتها لـ6 أطفال دفعة واحدة. وبالفعل، قامت تشاياكا بتسمية طفلتيها بـزينة وزوريل حسب ما خططت له من قبل، ولم تطلق على أطفالها الأولاد أسماء بعد.

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