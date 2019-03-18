برجك اليوم – الثلاثاء 19 آذار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان العمل كثير وتعبك كبير ولكنك تكابر على التعب وتحاول إنجاز أعمالك المتراكمة، فاعتمد على من ينهي عملك المتراكم، أو نظم وقتك وانزع عن كاهلك هموماً كثيرة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تخوض نقاشات عائلية بدافع الارتباط أو مع شريك لتفرغ قلبك بكلام يعيش داخلك، تفرغه لتنظم علاقاتك وتسير إلى درب يرضيك ويسعدك ويحمل الراحة لمن حولك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تضطر إلى مضاعفة الجهود لأجل ضبط الأوضاع وتبحث عن حلول واقعية لأمور عائلية، وقد تواجه بعض العراقيل وشيئاً من المنافسة، من مصلحتك أن تخفف من الضغوطات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت ممتلئ بالطاقة والحماس لتنهي أعمالك الكثيرة تجذب الناس إليك، وتكون محور اهتمام من حولك لأنك نشيط ومتفهم وتسمع كثيراً وقد تصفي حسابات مع الأشخاص الذين ضايقوك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب نتيجة تصرف مفاجئ قد يأتيك اليوم مال لتضعه في مكانه المناسب فقضاياك رابحة ولكن فكر قبل أن تعد بشيء لا تستطيع إنجازه مع أنك قد تحصل على أموال لم تكن تنتظرها.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول دراما عاطفية تعيشها هذا الشهر وصوت جميل جاء ليقول لك إنك في الشهر الأفضل لتبادر ولتتعرف على أصدقاء جدد، ولتصالح من حولك ممن تحب وتصبح محباً للمعرفة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تبدو عابساً أو صامتاً وقد تشعر من الداخل بالألم والتعب إلا أنك لا تعترف بهمومك لأحد، بل تعاقب نفسك بالعمل الكثير والصمت الذي سيتعبك ويتعب من حولك.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني فترة اجتماعية جيدة يريد الكثيرون وجودك بينهم، فأنت تحت الأضواء ليفرحك الحب، قد تتعرف على أصدقاء يدعمونك مالياً أو معنوياً تفرح لأنك مرغوب اجتماعياً.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول صوت داخلي يرافقك معلناً احتجاجاً على ما يحصل، وقد تتضايق من حرب مع أشخاص لا يعلنون حرباً عليك تخوضها، ما يجعلك متعباً نفسياً وكأنك تحارب طواحين الهواء.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت محب وموضع اهتمام من حولك وهاتفك لا يتوقف عن الرنين واليوم للقرارات المصيرية، وقد تستطيع أن ترتب أمورك العملية بعيداً من المشكلات التي قد تكون حولك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط اليوم قد يمنحك المساعدات وقد تفكر بسفر يعيد لك الحيوية والطاقة التي تفتقدها ، فحولك أصدقاء جدد يسعدونك بمبادراتهم الإيجابية ومدحهم لك وإعجابهم بطريقة تصرفك.