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31 بالمئة نسبة الطلاق في دمشق وريفها! … معراوي: ارتفاع نسبة زواج القاصرات إلى 13 بالمئة

| جلنار العلي

الثلاثاء, 19-03-2019

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13 بالمئة بعد أن كانت قبل الأزمة لا تتجاوز 3 بالمئة، وأغلبها عقود عرفية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار معراوي إلى ارتفاع حالات الزواج في دمشق من أكثر من 24 ألف في عام 2017 إلى أكثر من 28 ألف بالعام الماضي، مؤكداً أن هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق فبلغت نسبتها 31 بالمئة.
وأوضح معراوي أنه يوجد ضوابط وضعها القانـــون تحكــم زواج القاصــرات، مبيناً أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فلا يوجد أي إشكالية، فالمشكلة تنشأ عندما يكون الزواج عرفياً ومن دون الضوابط المذكورة حينها يُعاقب الزوجان والشهود والعاقد بالسجن. وبين المعراوي أن الإحصاءات الرسمية عن الأطفال مجهولي النسب بالأزمة لا يتجاوز 200 طفل وفق تصريحات أمين السجل المدني.

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