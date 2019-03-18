31 بالمئة نسبة الطلاق في دمشق وريفها! … معراوي: ارتفاع نسبة زواج القاصرات إلى 13 بالمئة

كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الأزمة ارتفعت إلى 13 بالمئة بعد أن كانت قبل الأزمة لا تتجاوز 3 بالمئة، وأغلبها عقود عرفية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار معراوي إلى ارتفاع حالات الزواج في دمشق من أكثر من 24 ألف في عام 2017 إلى أكثر من 28 ألف بالعام الماضي، مؤكداً أن هذا لم يلغ ارتفاع عدد حالات الطلاق فبلغت نسبتها 31 بالمئة.

وأوضح معراوي أنه يوجد ضوابط وضعها القانـــون تحكــم زواج القاصــرات، مبيناً أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فلا يوجد أي إشكالية، فالمشكلة تنشأ عندما يكون الزواج عرفياً ومن دون الضوابط المذكورة حينها يُعاقب الزوجان والشهود والعاقد بالسجن. وبين المعراوي أن الإحصاءات الرسمية عن الأطفال مجهولي النسب بالأزمة لا يتجاوز 200 طفل وفق تصريحات أمين السجل المدني.