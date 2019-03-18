الأولى

موسكو: هيأنا الظروف لتبدأ «أوندوف» مهامها

| وكالات

الثلاثاء, 19-03-2019

أعلن قائد الشرطة العسكرية الروسية فلاديمير ايفانوفسكي أمس أن شرطته «هيأت الظروف» حتى تتمكن القوات الأممية لحفظ السلام «أوندوف» من نشر نقاطها والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمعلقة منذ 2013 على خط برافو»، في منطقة فصل القوات مع كيان الاحتلال «الإسرائيلي» في الجولان العربي السوري المحتل. وانسحبت القوات الأممية من المنطقة في آب 2014 بعد خطف عدد من عناصرها من قبل جبهة النصرة، لتعود في آب 2018 لتسيير دورياتها ومناوباتها في منطقة «فصل القوات» بحماية الشرطة العسكرية الروسية. وقال ايفانوفسكي وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن العسكريين الروس والسوريين يقومون بتدريبات مشتركة بالقرب من «خط برافو»، مؤكداً، «لدينا خطة واحدة لحراسة وتأمين هذا المربع الداخلي، والخارجي على التوالي».

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 19-03-2019

انفراج الاختناقات في المشتقات النفطية قريباً … خميس: مكافحة التهريب مستمرة من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر

الثلاثاء, 19-03-2019

بيدرسون يلتقي «هيئة التنسيق» و«قسد» تحاول استمالته لمشاريعها

الثلاثاء, 19-03-2019

آلا: حقنا السيادي باسترجاع الجولان غير قابل للتصرف

الثلاثاء, 19-03-2019

دمشق: دعم أميركا لـ«الخوذ البيضاء» لن يثنينا عن مكافحة الإرهاب

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock