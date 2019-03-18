موسكو: هيأنا الظروف لتبدأ «أوندوف» مهامها

أعلن قائد الشرطة العسكرية الروسية فلاديمير ايفانوفسكي أمس أن شرطته «هيأت الظروف» حتى تتمكن القوات الأممية لحفظ السلام «أوندوف» من نشر نقاطها والبدء في تنفيذ المهام الموكلة إليها والمعلقة منذ 2013 على خط برافو»، في منطقة فصل القوات مع كيان الاحتلال «الإسرائيلي» في الجولان العربي السوري المحتل. وانسحبت القوات الأممية من المنطقة في آب 2014 بعد خطف عدد من عناصرها من قبل جبهة النصرة، لتعود في آب 2018 لتسيير دورياتها ومناوباتها في منطقة «فصل القوات» بحماية الشرطة العسكرية الروسية. وقال ايفانوفسكي وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن العسكريين الروس والسوريين يقومون بتدريبات مشتركة بالقرب من «خط برافو»، مؤكداً، «لدينا خطة واحدة لحراسة وتأمين هذا المربع الداخلي، والخارجي على التوالي».